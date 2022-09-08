HIMARS, Excalibur или Vulcano: чем ВСУ поразили переправу войск РФ (видео)

Украинские артиллеристы нанесли высокоточный удар, который разрушил попытку ВС РФ перебросить колонну войск через Днепр.

В сети появилось видео, на котором российские войска пытались пересечь Днепр при помощи переправы. При выходе на понтонный мост ВСУ накрыли его прицельным огнем. Итальянский военный аналитик Томас Тейнер разбирался, чем мог быть нанесен удар по колонне ВС РФ.

Аналитику Моше Шварцу удалось установить геолокацию ролика — понтонная переправа находилась рядом с Казацким в Херсонской области.

Томас Тейнер утверждает, что судя по точности попадания украинской артиллерии, удар наносился управляемым снарядом. Вдобавок расстояние от украинских рубежей до места переправы говорит о том, что обычный 155-мм снаряд не смог бы поразить колонну российских войск. Поэтому он выдвигает несколько вариантов, чем атаковали ВСУ:

управляемые снаряды Excalibur

управляемые ракеты GMLRS для HIMARS

управляемые дальнобойные снаряды Vulcano

удар снарядом из Bayraktar TB2

Управляемые снаряды Excalibur не смогли бы поразить цель из-за дистанции до понтонной переправы. Удар HIMARS также Тейнер не рассматривает, так как для 227-мм ракет повреждения слишком малы. Даже три ракеты M31A1 нанесли бы больше разрушений. Переправа бы затонула, а на ней бы не осталось выживших.

Поэтому остается только два варианта — удар из беспилотника или новыми дальнобойными снарядами Vulcano. Если это был удар из "Байрактара", то это означает, что российское ПВО обезврежено и ВСУ могут летать на БПЛА практически над всей территорией Херсонщины. Херсон стал "гигантской площадкой для ТБ2".

Однако есть один важный момент — на 55 секунде видео снаряд попадает в воду в метре от переправы. Беспилотник Bayraktar TB2, как утверждает Томас Тейнер, никогда не промахивается. Поэтому, с большой вероятностью на видео зафиксировано первое применение немецких высокоточных снарядов Vulcano GLR.

Что известно о снаряде Vulcano?

19 августа польское издание Defence 24 заявило о планах ВСУ закупить 255 высокоточных боеприпасов Vulcano. Они предназначены для ведения стрельбы из 155-мм САУ со стволом в 52 калибра. Их дальность составляет 70-80 км с точностью до 1 метра. Раскрывают их потенциал, например, немецкие САУ PzH 2000. Приобретение проспонсировала Германия и Евросоюз.

[ + – ] Снаряд Vulcano

Напомним, 21 августа Германия разрешила продать Украине 255 высокоточных снарядов. Немецкая армия не имет таких боеприпасов, поэтому их поставит напрямую производитель.