4500 выстрелов в минуту: Украина просит у США системы C-RAM для борьбы с иранскими дронами

Журналисты получили доступ к письму, в котором глава парламента Украины Руслан Стефанчук попросил Конгресс одобрить поставки в Украину мобильных систем C-RAM. По его словам, они должны защитить "важные объекты, особенно электростанции".

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В письме украинского руководства представителям Конгресса содержится просьба о поставках дополнительных систем ПВО, которые могут эффективно применяться против дронов-камикадзе. Такое оружие Иран разрабатывает и поставляет российским войскам, передает ABC News.

Журналисты получили доступ к письму, в котором глава парламента Украины Руслан Стефанчук попросил Конгресс разрешить поставки в Украину мобильных систем C-RAM, которые, по его словам, должны защитить "важные объекты, особенно электростанции".

C-RAM со встроенным радаром отслеживают входящие мишени, у них также есть громадная пушка для иранских дронов-камикадзе. В письме представитель Украины назвал их самыми эффективными системами, которые могут делать 4500 выстрелов в минуту.

По данным журналистов, Украина направила официальный запрос о системах C-RAM администрации Байдена.

Пресс-секретарь Пентагона Гаррон Гарн на текущей неделе сказал, что США работают над оружием, которое будет эффективно в текущих условиях войны.

"Мы круглосуточно работаем, чтобы удовлетворить оборонные запросы Украины и поставить оружие со складов США, когда оно становится доступным", — пояснил Гарн.

Запрос на поставку ракет ATACMS

[ + – ] Система C-RAM

В письме Стефанчук также просит американских законодателей помочь убедить администрацию Байдена в том, что Украине необходимо поставить дальнобойные ракеты для уничтожений иранских дронов, которые находятся на складах в оккупированных регионах Украины далеко за линией фронта.

Напомним, что в Украину прибыли комплексы ПВО NASAMS и Aspide. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил за помощью Норвегию, Испанию и США.

Ранее Фокус сообщал, что ВМС Германии получат морскую версию снарядов Vulcano, которые уничтожают идущие корабли. 127-мм снаряды могут вести огонь на расстоянии до 80 км с высокой точностью, что достигается за счет GPS.