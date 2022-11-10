Ракеты для Hawk и ЗРК Avenger: в США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Запланированные поставки дополнят другие средства противовоздушной обороны, которые союзники США уже передали Киеву.

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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сегодня, 10 ноября, во время брифинга объявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, США готовятся передать Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны для Hawk и ЗРК Avenger, оснащенный ракетами Stinger.

"Сегодня Соединенные Штаты объявят об еще одном пакете безопасности для Украины, в том числе о важных пожертвованиях для средств противовоздушной обороны. В частности, речь идет о ракетах для систем противовоздушной обороны Hawk и для американских зенитно-ракетных комплексов Avenger, оснащенных ракетами Stinger" , –– прокомментировал представитель Белого дома.

Он уточнил, что Киев получил четыре ЗРК Avenger.

Как подчеркивает Салливан, запланированные поставки смогут дополнить другие средства ПВО, о которых уже объявляли союзники США на заседаниях Контактной группы по обороне Украины.

"На прошлой неделе, когда я был в Киеве, я имел возможность обсудить непосредственно с президентом Владимиром Зеленским и его командой на месте, в чем именно нуждается Украина для как можно более сильной позиции на поле боя", –– добавил представитель администрации Байдена.

Он отметил, что усиление системы противовоздушной обороны играет приоритетную роль для Украины в контексте того, что Россия атакует крылатыми ракетами и дронами иранского производства критическую инфраструктуру в стране.

Что такое ЗРК Avenger?

Самоходный зенитно-ракетный комплекс Avenger обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах.

Разработан Boeing Aerospace Company совместно с General Electric для поражения воздушных целей на высотах до 3800 м и дальности до 5500 м.

[ + – ] Сегодняшний брифинг с участием Джейка Салливана

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не предоставит Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C из-за страха эскалации на фронте. Некоторые представители Белого дома также волнуются, что в случае уничтожения беспилотника на поле боя враг может получить секретные технологии его производства.

Ранее представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер рассказал, что США сосредоточены на том, чтобы помочь Вооруженным силам Украины освободить территорию Херсонской области до наступления зимы.