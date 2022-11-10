Бояться відповіді Росії: США не передадуть Україні ударні безпілотники Gray Eagle, — WSJ

Відправлення БПЛА узгодили обидві палати Конгресу, зазначають журналісти. Пентагон боїться двох речей: реакції Москви на можливі удари ЗСУ по території РФ і потрапляння нових технологій до рук ворога, якщо апарат зіб'ють на полі бою.

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Адміністрація президента США Джо Байдена не надасть Україні сучасні безпілотники Gray Eagle MQ-1C через страх ескалації на фронті. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з дискусіями.

Члени двох палат Конгресу просили Білий дім відправити Києву середньовисотні безпілотники, які він вимагає кілька місяців. Пентагон відхилив запит через побоювання реакції Москви на відправку зброї, якою ЗСУ можуть завдавати ударів по території Росії, заявили кілька американських чиновників.

Деякі представники Білого дому хвилювалися, що в разі знищення безпілотника на полі бою ворог може отримати таємні технології його виробництва.

[ + – ] БПЛА Grey Eagle виробляє компанія General Atomics

Представник компанії-виробника БПЛА General Atomics підтвердив це рішення, але відмовився коментувати подробиці. У Пентагоні та Білому домі не дали негайних коментарів.

У листі, написаному у вересні, 17 законодавців закликали адміністрацію Байдена якнайшвидше розглянути питання про відправку Gray Eagle MQ-1C українським військовим, наголошує WSJ.

"Незважаючи на важливість ретельної оцінки ризиків і їх пом'якшення, вона не повинна відбуватися за рахунок життів українців", — ідеться в тексті листа.

Рішення про відміну передачі Gray Eagle MQ-1C ухвалили після того, як Росія оголосила про виведення військ із Херсона та прилеглих районів, зазначила газета.

"Відмова надати Україні ударні безпілотники ускладнює завдання армії захищати цивільне населення й інфраструктуру, які Росія атакує протягом війни", — вважають чиновники, які виступають за передачу апаратів ЗСУ.

Безпілотник MQ-1C Grey Eagle — що це за апарат?

MQ-1C Grey Eagle — американський розвідувально-ударний безпілотник, який виготовляє компанія General Atomics. Його робили на замовлення сухопутних, а не повітряних сил США. Довжина Grey Eagle — 8 метрів, висота — 2,1 метра. Максимальна висота польоту — понад 8 кілометрів.

БПЛА має розмах крила 17 метрів. Зі збільшеними паливними баками Gray Eagle може літати до 45 годин. Із бойовим навантаженням, ракетами Hellfire, Stinger і бомбами Viper Strike, час польоту складе понад 36 годин.

[ + – ] Gray Eagle називають повноцінною ударною машиною

Військові експерти називають Gray Eagle повноцінною ударною машиною через опцію завдання ударів різними боєприпасами.

Зазначимо, що США не вперше відмовляється направити Україні ударні безпілотники Grey Eagle через страх перед відповіддю Росії. У червні Штати мали ідею продати 4 таких БПЛА, але в Пентагоні злякалися, що апарати потраплять у руки Росії.

У травні цього року в США ухвалили ініціативу сприяння безпеці України на 40 мільярдів доларів. Саме з цього пакету передбачалося фінансування передачі БПЛА Gray Eagle.

Ще на початку червня з'явилися сумніви щодо схвалення продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle Україні через блокування питання в Конгресі.

Американські ЗМІ раніше писали, що Росія почала посилювати системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Завдяки цьому частина дронів, які перебувають на озброєнні ЗСУ, втратили ефективність у порівнянні з початком війни.