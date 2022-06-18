Страх перед Росією. США передумали продавати Україні безпілотники Grey Eagle, — Reuters

Американці побоюються, що секретні військові технології можуть потрапити до рук росіян.

США планувало продати Україні 4 військові безпілотники Grey Eagle, але тепер це питання поставлене на паузу через те, що Пентагон побоюється того, що військове обладнання може потрапити до рук Росії, повідомляє Reuters.

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Джерела інформаційного агентства повідомляють, що запланований продаж чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle Україні, схвалений Білим домом ще в березні, призупинений із міркувань національної безпеки США. Ці безпілотники спочатку призначалися армії США.

За те, щоб не продавати нашій країні безпілотники Grey Eagle, кожен з яких коштує 10 млн доларів, виступило Управління з безпеки оборонних технологій Міністерства оборони США. Це управління займається охороною секретних військових технологій, щоб вони не потрапили до рук потенційного супротивника.

Про те, що ці безпілотники, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, продадуть Україні, Reuters стало відомо зі своїх джерел на початку червня.

Заперечення проти продажу бойових літальних апаратів Україні військові експерти Пентагону обґрунтували тим, що такі технології, як радар та оптико-електронна система безпілотника, можуть потрапити до рук росіян і це створить загрозу для національної безпеки США.

За словами джерел, цю можливість не розглядали після ухвалення первинного рішення про продаж і про неї заговорили в Пентагоні нещодавно.

"Перевірка технологічної безпеки є стандартною практикою для передачі оборонних технологій США міжнародним партнерам. Кожне окреме таке питання розглядається індивідуально і про висновки експертів стає відомо тим, хто затверджує передачу чи продаж обладнання", — каже представник Міністерства оборони США Сью Гоф.

За словами джерел агентства, чи відбудеться продаж безпілотників Україні, зараз вирішують найвищі військові чини Пентагону. Але коли приймуть якесь рішення, поки не відомо.

Одним з варіантів розв'язання проблеми може стати заміна високотехнологічного обладнання безпілотника на щось простіше, але на це можуть піти місяці, заявило одне з джерел Reuters. Якщо рішення про продаж все-таки буде позитивним, то Конгрес США може його заблокувати, хоча це і малоймовірно.

[ + – ] За словами джерел агентства, чи відбудеться продаж безпілотників Україні, зараз вирішують найвищі військові чини Пентагону. Але коли приймуть якесь рішення, поки не відомо Фото: wikipedia

Безпілотник MQ-1C Grey Eagle — це американський розвідувально-ударний літальний апарат, який виготовляє компанія General Atomics. Довжина Grey Eagle становить 8 метрів, висота — 2,1 метра. Цей БПЛА має розмах крила 17 метрів. Він може перебувати в польоті 30 годин, летіти зі швидкістю 250 км/год і підійматися на висоту майже до 9 км. На борту безпілотник може нести ракети Hellfire та Stinger, а також бомби Viper Strike.

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