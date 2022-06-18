Страх перед Россией. США передумали продавать Украине беспилотники Grey Eagle, — Reuters

Американцы опасаются, что секретные военные технологии могут попасть в руки россиян.

США планировало продать Украине 4 военных беспилотника Grey Eagle, но теперь этот вопрос поставлен на паузу из-за того, что Пентагон опасается того, что военное оборудование может попасть в руки России, сообщает Reuters.

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Источники информационного агентства сообщают, что планируемая продажа четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle Украине, которая была одобрена Белым домом еще в марте, приостановлена из соображений национальной безопасности США. Эти беспилотники изначально предназначались армии США.

За то, чтобы не продавать нашей стране беспилотники Grey Eagle, каждый из которых стоит 10 млн долларов, выступило Управление по безопасности оборонных технологий Министерства обороны США. Это управление занимается охраной секретных военных технологий, чтобы они не попали в руки потенциального противника.

О том, что эти беспилотники, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, будут проданы Украине Reuters стало известно из своих источников в начале июня.

Возражения против продажи боевых летательных аппаратов Украине военные эксперты Пентагона обосновали тем, что такие технологии, как радар и оптико-электронная система беспилотника могут попасть в руки россиян и это создаст угрозу для национальной безопасности США.

По словам источников, эту возможность не рассматривали при принятии первоначального решения о продаже и о ней заговорили в Пентагоне недавно.

"Проверка технологической безопасности является стандартной практикой для передачи оборонных технологий США международным партнерам. Каждый отдельный такой вопрос рассматривается индивидуально и о выводах экспертов становится известно тем, кто утверждает передачу или продажу оборудования", — говорит представитель Министерства обороні США Сью Гоф.

По словам источников агентства, состоится ли продажа беспилотников Украине сейчас решают высшие военные чины Пентагона. Но, когда будет принято какое-либо решение, пока не известно.

Одним из вариантов решения появившейся проблемы может стать замена высокотехнологического оборудования беспилотника на что-то более простое, но на это могут уйти месяцы, заявил один из источников Reuters. Издание пишет, что если решение о продаже все-таки будет положительным, то Конгресс США может его заблокировать, хотя это и маловероятно.

[ + – ] По словам источников агентства, состоится ли продажа беспилотников Украине сейчас решают высшие военные чины Пентагона. Но, когда будет принято какое-либо решение, пока не известно Фото: wikipedia

Беспилотник MQ-1C Grey Eagle — это американский разведывательно-ударный летательный аппарат, который производит компания General Atomics. Длина Grey Eagle составляет 8 метров, высота – 2,1 метра. Этот БПЛА имеет размах крыла в 17 метров. Он может находится в полете 30 часов, лететь со сокростью 250 км/час и подниматься на высоту до почти 9 км. На борту беспилотник может нести ракеты Hellfire и Stinger, а также бомбы Viper Strike.

Как уже писал Фокус, Польша может обеспечить защиту запада Украины от ракет РФ. Об этом заявил польский генерал.

Также напоминаем, что Давид Арахамия рассказал, когда Украина начнет мирные переговоры с Россией. По его словам, это произойдет после контрнаступления украинской армии.