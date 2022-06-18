Польша может обеспечить защиту запада Украины от ракет РФ, - генерал Козей

Россия наносит ракетные удары вблизи польской границы, чтобы уничтожить склады с новым вооружением от стран Запада.

Польша может обеспечить противовоздушную оборону западных областей Украины, если Россия продолжит ракетные обстрелы. Об этом бригадный генерал и бывший руководитель Бюро национальной безопасности страны Станисла Козей рассказал в интервью изданию Onet.

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Военный подчеркнул, что российские удары приходятся очень близко к польской границе. Армия Украины стала намного мощнее по сравнению с началом российского вторжения, в первую очередь благодаря современной иностранной технике, предоставленной партнерами. Россия в это же время использует устаревшие военные технологии, иногда даже советские, однако все еще представляет большую опасность из-за большого количественного перевеса.

"У нас есть повод для того, чтобы обеспечить превентивную страховку и дать России об этом знать. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы можем внедрить противоракетную защиту над Западом Украины", — объяснил Станислав Козей.

Он добавил, что российские войска пытаются уничтожить запасы военной техники с Запада, которую украинцы прячут неподалеку от западной границы. По мнению генерала, НАТО должна сбивать ракеты, которые летят в сторону стран-участников при помощи стратегической авиации. Однако такой шаг может привести к эскалации конфликта.

Станислав Козей считает, что Россия уже проиграла войну с Украиной на стратегическом и политическом уровне. Страна-агрессор выйдет из этой ситуации сильно ослабленной как в военном смысле, так и на международно арене, а уровень жизни российских граждан ухудшится.

В то же время польский генерал обратил внимание, что Россия оккупировала около 20% территории и продолжает медленно продвигаться на Востоке Украины. Если ВС РФ удастся захватить Донбасс, то они направятся к Одессе и отрежут украинцев от Черного моря. Если же Россия полностью одолеет Украину и поставит свое марионеточное правительство по примеру Беларуси, то может направить свои войска на Польшу и Прибалтику, а граждане РФ согласятся воевать дальше на волне эйфории.

По мнению эксперта, победа России на Донбассе еще не предрешена, ведь ВСУ способны оттеснить оккупантов на нескольких направлениях:

"Это зависит от Запада. Насколько он будет настроен, как долго и насколько он будет поддерживать Украину. И я говорю не только о нынешней форме поддержки, но и о возможном более широком оперативном вмешательстве".

Ранее жители Польши заявили о готовности к вооруженной борьбе с войсками России. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, 40 млн поляков намерены защищать родину, чтобы не попасть в российское "рабство".

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