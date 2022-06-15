США поддерживают создание нового оборонного союза в Европе, — постпред при НАТО

Украина, Польша, Британия и страны Балтии могут объединиться для усиления оборонного потенциала.

США заинтересованы в объединении Украины, Польши, Британии и стран Балтии в новый отдельный союз, который усилит оборонный потенциал стран. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, пишет агентство "Укринформ".

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"Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, которые помогают наращивать потенциал", — подчеркнула Смит.

По ее словам, на протяжении последних лет рождались различные инициативы по созданию подобных миниформатных альянсов, в том числе, в сфере обороны. При этом США готовы поддерживать решения о разделе членов НАТО на такие форматы партнерских отношений или на определенные группы, в целом укрепляющие Североатлантический Альянс.

Как говорит посол США, НАТО также заинтересовано в укреплении своего восточного фланга.

В конце мая стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый союз, который мог бы стать альтернативой Евросоюза. Тогда речь шла о Великобритании как лидере нового союза, Украине, Польше, Эстонии, Латвия и Литва. Также рассматривалась возможность привлечения в союз Турции, однако на более позднем этапе его формирования.

Еще 15 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Украине нужно заключить новый оборонный союз. По его мнению, одна из стран в таком политическом формировании должна иметь ядерное оружие.