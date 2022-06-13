Не хотим рабства: в Польше заявили о готовности к вооруженному отпору армии РФ

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, в случае вторжения России за оружие готовы взяться 40 млн граждан страны.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что 40 млн поляков готовы с оружием в руках защищать свою родину, если Россия решится попробовать оккупировать Польшу. Об этом сообщает польское издание Wprost.

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"Мы много веков были под ногами, в плену у России. Мы не хотим опять этого рабства. Мы отвергаем их колониализм, их империализм. Мы в свободной стране, и мы будем бороться за свою свободу", — сказал Моравецкий.

По его словам, укрепление обороны требует увеличение численности личного состава и вооружений польской армии. Для этого необходимо создавать новые виды вооружений, наладить их производство в Польше, а также закупать самое современное оружие за границей.

Wprost отмечает, что премьер в своем выступлении значительно превысил число поляков, способных сражаться с агрессором. По данным госстатистики, в конце 2021 года население Польши составляло 38 080 411 человек, почти половину из них составляют несовершеннолетние либо пожилые граждане.

Как Россия угрожает Польше

С угрозами в адрес поляков в конце мая выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Россия может напасть на Польшу и для этого ей якобы хватит шести секунд. Кадыров считает, что польскому правительству нужно официально извиниться за обливание красной краской российского посла в Варшаве Сергея Андреева и забрать оружие, которое поляки поставили Украине. Отметим, что накануне полномасштабного российского вторжения Кадыров угрожал "необратимыми последствиями" и Украине, потребовав выполнить Минские соглашения.

На днях экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад мог бы передать Украине ядерные боеголовки. Сикорский объяснил, что в соответствии с Будапештским меморандумом Украина отдала свой ядерный потенциал в обмен на гарантии безопасности, но Россия нарушила этот меморандум. Это предложение вызвало гнев официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровов. Она подчеркнула, что это предложение ставит под удар польский народ, который "втягивают в ядерный передел мира".

Тогда же посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что в Варшаве совершенно серьезно воспринимают угрозы РФ поставить Польшу "в очередь на денацификацию" после Украины. Он уверен, что цель россиян — не захватить отдельные украинские города, а заставить всех в Европе вернуться на 30−40 лет назад.