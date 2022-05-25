Хватит шести секунд: Кадыров грозится напасть на Польшу (видео)

Глава Чечни хочет, чтобы Польша забрала из Украины оружие и извинилась за обливание красной краской российского посла. По его мнению, Россия "всегда выигрывала все войны".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Россия может напасть на Польшу и для этого ей якобы хватит шести секунд. Об этом он сказал в своем видеообращении в Telegram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Польше, по его мнению, стоит официально извиниться за обливание красной краской российского посла в Польше Сергея Андреева и забрать оружие, которое доставили Украине.

"Если человек не прав или государство, то так всегда и бывает. Украина — это уже закрытый вопрос. Мне интересна Польша, чего они добиваются. После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем на что мы способны. Лучше заберите свое оружие, наемников. Принесите извинения за нашего посла", — заявил Кадыров.

Поляки, как сказал Кадыров, начали "очень нехорошие игры" с Россией. Глава Чечни вспомнил, что Польша находится в НАТО и в очередной раз выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

"Просто его слова для нас – выше, чем приказ. Прочитайте историю – Россия всегда выигрывала все войны", – заключил он.

Напомним, что глава Чечни 18 мая заявил, что Россия воюет в Украине не с ее Вооруженными силами, а со всем блоком НАТО. Он признал "ошибки и недоработки" в начале полномасштабной войны.

Британская разведка выяснила, что двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов был полевым командиром чеченцев при захвате Мариуполя.

Свободные росСМИ в начале мая сообщали о крупных потерях чеченских военных в Украине. В медиапространстве и соцсетях из "кадыровцев" делают героев и отвечает за это Делимханов.