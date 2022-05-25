Вистачить шести секунд: Кадиров погрожує напасти на Польщу (відео)

Глава Чечні хоче, щоб Польща забрала з України зброю та вибачилася за обливання червоною фарбою російського посла. На його думку, Росія "завжди вигравала усі війни".

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Глава Чечні Рамзан Кадиров вважає, що Росія може напасти на Польщу і для цього їй нібито вистачить шість секунд. Про це він сказав у своєму відеозверненні у Telegram.

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Польщі, на його думку, варто офіційно вибачитись за обливання червоною фарбою російського посла в Польщі Сергія Андрєєва та забрати зброю, яку доставили Україні.

"Якщо людина неправа чи держава, то так завжди і буває. Україна — це вже закрите питання. Мені цікава Польща, чого вони добиваються. Після України, якщо буде команда, ми за 6 секунд покажемо на що ми здатні. Краще заберіть свою зброю, найманців. Вибачтеся за нашого посла", — заявив Кадиров.

Поляки, як сказав Кадиров, розпочали "дуже погані ігри" з Росією. Глава Чечні згадав, що Польща перебуває у НАТО і вкотре висловив підтримку президенту РФ Володимиру Путіну.

"Просто його слова для нас — вищі, ніж наказ. Прочитайте історію — Росія завжди вигравала всі війни", — сказав він.

Нагадаємо, що глава Чечні 18 травня заявив, що Росія воює в Україні не з її Збройними силами, а з усім блоком НАТО. Він визнав "помилки та недоробки" на початку повномасштабної війни.

Британська розвідка з'ясувала, що двоюрідний брат Кадирова Адам Делімханов був польовим командиром чеченців під час захоплення Маріуполя.

Вільні росЗМІ на початку травня повідомляли про великі втрати чеченських військових в Україні. У медіапросторі та соцмережах з "кадирівців" роблять героями і відповідає за це Делімханов.