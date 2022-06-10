"Иллюзий нет": в Варшаве серьезно воспринимают угрозы РФ в адрес страны

По словам посла Бартоша Цихоцкого, целью России является заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад. Но у западных стран сейчас есть шанс создать условия для мирной жизни на долгие годы вперед.

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В Варшаве совершенно серьезно воспринимают угрозы РФ поставить Польшу "в очередь на денацификацию" после Украины. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

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Как считает польский дипломат, если бы Варшава не поддержала Украину, то страна-агрессор гораздо быстрее дошла бы до Польши.

"У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля — не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30−40 лет назад", — в частности, прокомментировал Цихоцкий

По его словам, в Польше отдают отчет, что Россия будет добиваться этого не только военными, но также экономическими и дипломатическими методами.

Беспрецедентная консолидированность международного сообщества уже подтвердила ошибочность расчета РФ, что Киев останется один на один с военной агрессией, подчеркивает польский посол.

"Поэтому все российские угрозы направлены именно на то, чтобы локализовать конфликт", — говорит дипломат.

Как раз потому, что Россия использует такие угрозы, Европа должна понять, что война в Украине — это ее шанс остановить режим, который угрожает миру, а не только Харькову или Северодонецку, считает Цихоцкий. По его словам, западные страны сейчас могут создать условия для мирной жизни в Европе на 20-40 лет вперед.

"Я думаю, что мы можем достичь этого консенсуса, но, к сожалению, это будет не быстро, будут еще тысячи жертв и тысячи разрушенных домов", — добавил посол.

Посол Польши об уступках РФ

Цихоцкий жестко отреагировал на предложения некоторых западных политиков Киеву пойти на территориальные уступки, чтобы РФ "сохранила лицо".

"Мне кажется, что Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут давить на нас с целью пойти на уступки. Ибо что для них Донбасс или Луганщина? Озвучивались мысли, что нужно сохранять чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", — прокомментировал он.

Посол также добавил, что Польша делает все возможное, чтобы никто не сошел "с этой дистанции".

Ранее в Госдуме пригрозили провести Польше "денацификацию" после Украины. Поводом для угроз стало заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Запад должен заставить РФ заплатить контрибуции Украине.

Также напасть на Польшу грозился глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, для этого России "хватит шести секунд".