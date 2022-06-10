"Ілюзій немає": у Варшаві серйозно сприймають погрози РФ на адресу країни

За словами посла Бартоша Ціхоцького, метою Росії є змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років тому. Але західні країни зараз мають шанс створити умови для мирного життя на довгі роки вперед.

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У Варшаві серйозно сприймають погрози РФ поставити Польщу "в чергу на денацифікацію" після України. Про це в інтерв'ю агенції "Укрінформ" заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

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Як вважає польський дипломат, якби Варшава не підтримала Україну, то країна-агресор набагато швидше дійшла б Польщі.

"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка розпочалася наприкінці лютого — не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років тому", — зокрема, прокоментував Ціхоцький

За його словами, у Польщі усвідомлюють, що Росія добиватиметься цього не лише військовими, але й економічними та дипломатичними методами.

Безпрецедентна консолідованість міжнародної спільноти вже підтвердила помилковість розрахунку РФ, що Київ залишиться наодинці з військовою агресією, наголошує польський посол.

"Тому всі російські погрози спрямовані саме на те, щоб локалізувати конфлікт", — каже дипломат.

Саме тому, що Росія використовує такі погрози, Європа має зрозуміти, що війна в Україні — це її шанс зупинити режим, який загрожує світові, а не лише Харкову чи Сєвєродонецьку, вважає Ціхоцький. За його словами, західні країни зараз можуть створити умови для мирного життя у Європі на 20-40 років уперед.

"Я думаю, що ми можемо досягти цього консенсусу, але, на жаль, це буде не швидко, будуть ще тисячі жертв та тисячі зруйнованих будинків", — додав посол.

Посол Польщі про поступки РФ

Ціхоцький жорстко відреагував на пропозиції деяких західних політиків Києву вдатися до територіальних поступок, щоб РФ "зберегла обличчя".

"Мені здається, що Росія дуже свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснуть на нас з метою піти на поступки. Бо що для них Донбас чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба зберігати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї", — прокоментував він.

Посол також додав, що Польща робить все можливе, щоб ніхто не зійшов "з цієї дистанції".

Раніше у Держдумі пригрозили провести Польщі "денацифікацію" після України. Приводом для погроз стала заява польського президента Анджея Дуди про те, що Захід повинен змусити РФ заплатити контрибуції Україні.

Також напасти на Польщу погрожував голова Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, для цього Росії "вистачить шість секунд".