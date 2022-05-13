У Держдумі пригрозили провести Польщі "денацифікацію" після України
Приводом для погроз стала нещодавня заява польського президента Анджея Дуди про те, що Захід повинен змусити РФ заплатити контрибуції Україні.
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Росія може поставити Польщу в чергу на "денацифікацію" після завершення війни в Україні. Відповідну заяву зробив чинний депутат Державної думи РФ від "Єдиної Росії" Олег Морозов.
Зокрема, парламентарій прокоментував нещодавню заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що Росія як країна-агресор зобов'язана заплатити Україні контрибуції.
Польський лідер висловив сподівання, що країни Заходу змусять Москву профінансувати відновлення зруйнованих унаслідок бойових дій об'єктів інфраструктури.
За словами Олега Морозова, Польща своїми заявами про контрибуцію змушує Росію поставити її в чергу на проведення "денацифікації". Депутат від "Єдиної Росії" також заявив, що Варшава буде першою у списку після України
"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України", — додав Морозов у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, 13 травня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав до знищення "русского мира", який є раковою пухлиною XXI століття. За словами політика, ідеологія Росії, яка схожа на нацизм, загрожує Європі та відчиняє ворота геноциду. Моравецький також припустив, що в разі падіння Києва російські танки підуть у "довгий похід на Захід".
Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, чи може Росія відкрити другий фронт проти Польщі.