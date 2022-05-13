У Держдумі пригрозили провести Польщі "денацифікацію" після України

Приводом для погроз стала нещодавня заява польського президента Анджея Дуди про те, що Захід повинен змусити РФ заплатити контрибуції Україні.

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Росія може поставити Польщу в чергу на "денацифікацію" після завершення війни в Україні. Відповідну заяву зробив чинний депутат Державної думи РФ від "Єдиної Росії" Олег Морозов.

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Зокрема, парламентарій прокоментував нещодавню заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що Росія як країна-агресор зобов'язана заплатити Україні контрибуції.

Польський лідер висловив сподівання, що країни Заходу змусять Москву профінансувати відновлення зруйнованих унаслідок бойових дій об'єктів інфраструктури.

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За словами Олега Морозова, Польща своїми заявами про контрибуцію змушує Росію поставити її в чергу на проведення "денацифікації". Депутат від "Єдиної Росії" також заявив, що Варшава буде першою у списку після України

"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України", — додав Морозов у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, 13 травня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав до знищення "русского мира", який є раковою пухлиною XXI століття. За словами політика, ідеологія Росії, яка схожа на нацизм, загрожує Європі та відчиняє ворота геноциду. Моравецький також припустив, що в разі падіння Києва російські танки підуть у "довгий похід на Захід".

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, чи може Росія відкрити другий фронт проти Польщі.