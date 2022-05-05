RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Другий фронт. Чи можлива атака Росії на Польщу

Тетяна Катриченко
1445
Володимир Путін та Сергій Шойгу
Польща називає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем

Росія шукає варіанти та можливості для відкриття другого, а можливо, і третього фронту.

"Ми не повинні боятися погроз Росії, її може зупинити лише жорстка сила", — в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше дипломат та колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця говорив, що Росія намагається створити привід для нападу на Польщу, і про це знають в уряді.

За два місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль кілька разів відкрито або не дуже погрожував низці європейських країн, зокрема сусідній Польщі. Не в останню чергу через підтримку Варшави Києва. Польща вислилає російських дипломатів, називає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, надає оборонну допомогу Україні на суму півтора мільярда євро і заявляє, що не підтримає мирної угоди, яка передбачає здачу українських територій.

Крім того, Росія в полоні амбіцій, її мета — не просто захопити Україну, а перерозподілити сфери впливу у світі, зокрема повернути собі контроль над Східною Європою.

Дестабілізація в Європі

Керівник українського Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко каже, що загальна ситуація така: Росія шукає варіанти та можливості для відкриття другого, а можливо, і третього фронту.

"По-перше, існує ймовірність застосування збройного контингенту Росії та невизнаного Придністров'я проти Молдови. По-друге, ймовірність дій на Балканах. Хоча там ситуація більш-менш затихла, але не можна забувати висловлювання посла РФ у Боснії та Герцеговині Ігоря Калабухова, який натякнув, що Росія проти інтеграції цієї країни до НАТО", — каже експерт.

Існує ймовірність застосування збройного контингенту Росії та невизнаного Придністров'я проти Молдови, кажуть експерти
Існує ймовірність застосування збройного контингенту Росії та невизнаного Придністров'я проти Молдови, кажуть експерти
Фото: trump-elections

Мусієнко має на увазі інтерв'ю Калабухова телеканалу Face TV. Тоді він сказав: "Звідки ви знаєте, що ми нічого не плануємо проти Хорватії, Угорщини чи Польщі? Ми маємо плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози й реагуємо". За його словами, це "не погроза, а попередження".

Важливо
Голова Львівської ОВА Максим Козицький: "Польща та НАТО мають бути готові"

"Дозвольте припустити, наприклад, що Боснія та Герцеговина стала членом НАТО, і Брюссель вирішує поставити туди ядерні ракети, спрямовані на Москву. Ми оцінюватимемо стратегічну ситуацію, тому я вважаю, що виходом має бути європейська система, а не НАТО", — тоді заявив Калабухів.

"Також виникла ситуація в Ізраїлі. Ми бачимо, що Росія приймає в себе представників терористичної організації ХАМАС", — наголошує керівник українського Центру військово-правових досліджень.

І четвертий фронт, каже Мусієнко, — країни Балтії та Польща: "Ми бачимо, ризики зростають, адже чуємо агресивні висловлювання російських пропагандистів та політиків РФ у бік Польщі та на адресу польського керівництва", — зазначає він.

Польський варіант

"Ризик нападу Росії невеликий", — впевнено каже польський аналітик, головний редактор польсько-українського порталу Даріуш Матерняк. І називає дві основні причини.

  • Перша — Росія вже залучила більшість своїх сил в Україні, зазнає великих втрат, і вона просто не має можливості напасти на Польщу або, наприклад, Литву.
  • Друга — Польща посилює захист своїх територій.

"В цей час у Польщі дислокується досить сильний американський контингент — загалом близько 10 тисяч солдатів, оснащених досить потужною системою протиповітряної оборони. Система захищає і канали постачання зброї з Польщі в Україну — здебільшого через аеропорт у Жешуві та польсько-український кордон. Наскільки мені відомо, щодня туди їздять десятки чи сотні транспортних засобів, які перевозять техніку в Україну", — каже Даріуш Матерняк.

В останні роки Польща уклала кілька важливих оборонних контрактів.

"Наприклад, отримали комплекси протиповітряної оборони "Patriot", підписали контракт на постачання 250 нових танків Abrams. На наступний рік Польща заклала не менш як 3% від ВВП на сектор оборони та безпеки. Думають над оновленням авіації. Проводять навчання із залученням усіх родів та типів військ. Навряд чи в таких умовах Росія вирішила б розпочати війну з Польщею, Литвою, Латвією", — звертає увагу Мусієнко.

Єдність НАТО

Не забуватимемо, Польща, як і країни Балтії, — члени НАТО. А відповідно до статті 5 Вашингтонського договору, напад на будь-яку країну НАТО означатиме напад на весь Альянс. Щоправда, Росія, особливо до початку агресії, могла припустити, що НАТО, ймовірно, відмовиться захищати східноєвропейські країни, такі як Польща — мовляв, це буде початок третьої світової війни з Росією. Як результат — Альянс ослабне і може розпастись.

Але Росія помилилася. Альянс ще ніколи не був настільки єдиним, як зараз. І це помітно не лише за публічними висловлюваннями, а й упевненістю громадян. З початку повномасштабного вторгнення відсоток поляків, які вважають, що Росія нападе на Польщу зменшився вдвічі. Якщо на початку березня (в опитуванні на замовлення видання "Dziennik Gazeta Prawna") 43% респондентів говорили, що напад імовірний, то на початку травня лише 28,4% відповіли, що допускають таку можливість.

1 травня на території Польщі розпочалися навчання країн НАТО "Defender Europe 2022" та "Swift Response 2022". У них беруть участь 18 тисяч солдатів із двадцяти країн. Як кажуть у Міноборони Польщі, це багатонаціональне комбіноване навчання, організоване збройними силами США для підвищення готовності, оперативної сумісності між союзниками США та НАТО. На них Польщу представлять літаками F-16, Су-22 та гелікоптерами Мі-24. В оборонному відомстві нагадують: навчання — регулярні та раніше заплановані тренування.

Важливо
"Путін може вдарити по країні-члену НАТО", — Христо Грозев

Щобільше, на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня Литва, Латвія, Естонія та Польща хочуть попросити про посилення захисту східного флангу — постійну присутність сил НАТО. "Щоб ми могли протистояти будь-якій загрозі з боку Росії та Білорусі та захищати кожен сантиметр нашої території", — йдеться в нещодавній заяві МЗС Латвії.

Білоруський "внесок"

Тим часом навчання проходять не тільки на території Польщі, а й біля її східних кордонів — Білорусі. 4 травня збройні сили цієї країни раптово розпочали перевірку сил реагування, в якій бере участь більша частина білоруської армії. Заявлена мета навчань — оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій.

Навчання проходять не тільки на території Польщі, а й біля її східних кордонів – Білорусі
Навчання проходять не тільки на території Польщі, а й біля її східних кордонів – Білорусі

Попри слова Мінська, що це внутрішні справи країни, аналітики зазначають зростання військової активності в Білорусі. "Білоруські війська час від часу проводять маневри в Бресті, безпосередньо біля польського кордону. Безперечно, раніше Росія моделювала на своїх військових навчаннях напад на Польщу. Особливо це могло бути на навчаннях Захід-2017 та Захід-2021", — каже Мусієнко.

"Для нас загроза з боку Білорусі не є чимось новим. Ми як мінімум 10-12 років ставимося до Білорусі як частини Російської Федерації й очікуємо звідти можливого нападу. Нині нам байдуже, які навчання та тренування вони там проводять, — каже польський аналітик, головний редактор Польсько-українського порталу Даріуш Матерняк. — Щодо гібридної діяльності — як відомо, така діяльність триває з літа 2021 року, коли Білорусь пересилає через кордон нелегалів, що змушує польську армію займатися охороною кордону. Інциденти з білоруськими службами там звичне явище, і це скоро закінчиться".

Експерти говорять про посилення провокацій у європейських країнах. Але в Росії залишився невеликий арсенал.

"Внутрішня дестабілізація в Польщі, країнах Балтії виключена — влада чітко реагує на такі загрози. Тому провокації можуть бути зовні. Наприклад, порушення повітряного простору країн ЄС, і такі факти вже відомі", — каже політексперт Олександр Мусієнко.

Важливо
Александр Квасневський: "Страшний сон Путіна — це російський майдан та незалежна Україна"