Делегація угруповання ХАМАС прибула в Москву для "важливих переговорів" (фото)

За даними журналістів, представники палестинського руху також провели зустріч зі спецпредставником Путіна щодо Близького Сходу та країн Африки.

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Офіційна делегація палестинського угруповання ХАМАС у вівторок увечері 4 квітня прибула з візитом у Москву. Про це пише місцевий портал Donia Al-Watan.

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За даними журналістів, делегація угруповання ХАМАС провела офіційні переговори з представниками Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Як інформує портал Donia Al-Watan, на зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Росією та рухом, а також події в Єрусалимі та всередині Палестинської автономії. До складу делегації ХАМАС увійшли заступник голови політбюро угруповання Муса Абу Марзук, член законодавчої ради Палестини Фатхі Хаммад і екслідер військового крила Хуссам Бадран.

"Візит делегації ХАМАС у Москву припадає на період, коли російсько-ізраїльські відносини зазнають помітної напруженості через війну в Україні", — йдеться в повідомленні.

За даними російського агентства ТАСС, у делегації угруповання ХАМАС, крім візиту до Міністерства закордонних справ РФ, заплановано ще кілька зустрічей. Представники руху також провели переговори зі спецпредставником Володимира Путіна щодо Близького Сходу та країн Африки Михайлом Богдановим.

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Раніше Фокус у своєму матеріалі пояснював, чому палестинці в умовах повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну підтримують Володимира Путіна.

Також Фокус в іншій статті детально розбирав, чому експерти називають арабо-ізраїльський конфлікт найважчим і коли чекати на деескалацію війни на Близькому Сході.