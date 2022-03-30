Сподіваються на поразку України: чому палестинці виступають на боці Путіна

У палестинському суспільстві превалює думка, що українське керівництво саме винне у війні, а також у підбурюванні конфлікту з боку США.

Палестинська адміністрація утримується від висловлювань у бік солідарності з українським народом через проросійську позицію. Про це повідомляється в огляді видання Деталі.

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Вказується, що на відміну більшості країн ООН, які засудили військову агресію Росії, палестинці утримуються від висловлювання солідарності з українським народом.

Україна сама винна у війні

Газета "Аль-Айям" пише, що якби Україна погодилася на нейтралітет і поважала права етнічних росіян на Донбасі, то це не провокувало б Кремль на ворожість. А Україна отримала б більше можливостей для розвитку відносин із Заходом без шкоди для безпеки РФ.

"Але українське керівництво повело себе чи то дуже безглуздо, чи навмисно на догоду американцям, які прагнуть послабити Китай і Росію... Американський план глобальної гегемонії зрозумілий, його можуть не бачити тільки ті, хто або сліпий, або сам є частиною та учасником цього плану", — пишуть у виданні.

Чим більше Захід постачає зброї, тим довше триватиме війна. При цьому йтиметься не про перемогу України, а про її знищення. Тому українському керівництву варто піти на умови Кремля.

Автор статті дорікає США за напад на "стабільні країни" та окупацію Афганістану з Іраком, що призвело до розграбування країн. Тому в російсько-українській війні палестинці бачать шанс зламати гегемонію США.

"Руйнування глобальної гегемонії США послабить і міжнародний захист сіоністського окупаційного утворення", — пишуть у газеті.

Українці — конкуренти з привернення світової уваги

Як стверджує координатор програми ізраїльсько-палестинських відносин Інституту досліджень питань нацбезпеки Ізраїлю Ноа Шустерман, палестинці розчаровані тим, що світова спільнота вважає їхню боротьбу терором, а українську — героїчною боротьбою за свободу та незалежність.

Також Палестина боїться викликати обурення в РФ, яку вважають за свого союзника. Вони хочуть підвищити статус Москви в можливому посередництві у мирному врегулюванні.

Шустерман зазначає, що якби Палестина вирішила підтримати Україну, це допомогло б їм відновити роботу свого консульства у Вашингтоні. Однак, влада віддає перевагу РФ, зокрема в питанні прямих переговорів з Ізраїлем.

У суспільстві вважають, що якщо за підсумками війни НАТО відмовиться від розширення, це дозволить РФ посилити свої позиції на Близькому Сході. Особливо на ізраїльсько-палестинській арені.

Палестинці незадоволені тим фактом, що на Заході є подвійні стандарти: фото озброєної дитини чи людини з коктейлем Молотова в Україні вважається героїчним, а в Палестині таку людину назвали б терористом.

Відносини ХАМАС до війни в Україні

ХАМАС спочатку закликав Путіна припинити окупацію та вбивства, але незабаром ці повідомлення спростували. Росія підтримує ХАМАС, приймаючи їхні делегації. Тому вони також зацікавлені в посиленні Москви.

Війна в Україні відволікає увагу Заходу від проблем на Близькому Сході, тому є ризик зростання ескалації на Західному Березі та у Східному Єрусалимі. У секторі Гази ризик ескалації є нижчим.

"ХАМАС розуміє: поки в Україні триває війна, він не зможе ні привернути увагу світової спільноти, ні потім отримати гроші на відновлення", — пише автор.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Кнесету закликав Ізраїль прийняти чиюсь зі сторін у війні. Також повідомлялося, що Британія поставить Україні смертоноснішу зброю через підготовку Путіним більш жорстокого удару.