"Це байдужість, розрахунок чи посередництво?" Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю (відео)

Звертаючись до депутатів кнесету, Володимир Зеленський назвав війну в Україні тотальним знищенням та нагадав, що такі ж темні часи вже переживав народ Ізраїлю. За словами Зеленського, зараз українці шукають миру, як євреї за часів Другої світової війни.

20 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю. Він розкритикував відсутність санкцій проти Росії та порівняв вторгнення РФ в Україну з Другою світовою війною.

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За словами президента Зеленського, українська та єврейська громади завжди були тісно переплетені. "Ми в різних державах та різних умовах, але загроза — одна, спільна":

"Тотальне знищення народу, держави, культури і навіть імені. Я хочу, щоб ви задумалися про цю дату — 24 лютого, день початку вторгнення РФ в Україну. Цей день двічі увійшов в історію, і обидва рази — як трагедія для українців, євреїв, Європи та всього світу. 24 лютого 1920 року була створена націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (НСДАП), яка забрала мільйони життів і знищила цілі країни. Через 102 роки, 24 лютого був відданий злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Мільйони людей залишилися без дому і стали біженцями в інших країнах. Люди розкидані по світу і шукають безпеку. Вони шукають, як залишитися у мирі, як колись шукали і ви", — звернувся до ізраїльського народу Зеленський.

Зеленський продовжив свій виступ, наголошуючи на тому, що те, що відбувається в Україні, — це не просто "військова операція", як це подають у Москві, а масштабна та підла війна, яка спрямована на знищення українців, дітей, культури, міст та спадщини.

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"Саме тому, — заявив Володимир Зеленський, — я маю право на цю паралель і на це порівняння нашої та вашої історії. Нашої війни за виживання та Другої світової війни. Послухайте, що говорить Кремль. Звучать ті ж терміни, що й тоді. Коли нацистська партія йшла Європою і хотіла знищити все, не залишаючи від вас нічого, навіть імені та сліду — вони називали це "остаточним вирішенням єврейського питання". Ви пам'ятаєте це і ніколи не забудете. Але послухайте, що зараз говорять у Москві, та як знову звучать ці слова "остаточне рішення", але вже стосовно "українського питання". Це доступно на офіційних сайтах і цитувалося в пресі РФ. Так само, як це говорили 80 років тому", — сказав президент Зеленський.

Український лідер нагадав депутатам парламенту Ізраїлю і про ракетний удар по Бабиному яру:

"Народ Ізраїлю, ти бачив, як російські ракети вдарили по Києву в Бабиному Яру. Ти знаєш, що це за земля. Там поховано понад 100 000 жертв Голокосту. Там єврейський цвинтар і туди вдарили російські ракети. У перший день війни РФ ударила по Умані — це місто, яке щороку відвідує величезна кількість ізраїльтян для паломництва. Що залишиться від таких місць в Україні після страшної війни?" — Запитав президент України.

Ще одне важливе питання, яке Володимир Зеленський поставив до кнесету, — про те, як інтерпретувати реакцію Ізраїлю на запит України про допомогу. Що це — байдужість, розрахунок чи посередництво?

"Я впевнений, що кожне моє слово у ваших серцях відгукується болем. Але чи можете ви пояснити, чому ми досі звертаємося до всього світу за допомогою, звертаємося за допомогою до вас з питань віз? Що це — байдужість, розрахунок чи посередництво без вибору сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це питання. Зазначу лише одне: байдужість вбиває, розрахунки — часто помилкові, а посередництво може бути між державами, а не між добром та злом", — констатував Зеленський.

Звертаючись до новітньої історії Ізраїлю, він зазначив: "Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона — найкраща і найпотужніша, ваша зброя — сильна, а ви вмієте відстоювати свої державні інтереси. І ви точно можете допомогти нам захистити життя українців і українських євреїв. Можна довго запитувати про те, чому ми не можемо отримати від вас зброю або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти РФ, але відповідь все одно вибирати вам. І вам з цією відповіддю потім жити. Українці зробили свій вибір, і 80 років тому рятували євреїв. Народ Ізраїлю, тепер і у вас є такий вибір", — підсумував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на 25-ту добу війни російські війська втратили наступальний потенціал, просування окупантів зупинено майже на всіх напрямках. За інформацією Генштабу, російські пропагандисти готують населення РФ до тривалої війни.

На думку Володимира Зеленського, якщо переговори з Володимиром Путіним закінчаться невдачею, це призведе до Третьої світової війни. За словами українського гаранта, без переговорів досягти кінця війни буде неможливо і він готовий до них давно.