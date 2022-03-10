Чому Володимир Путін уже програв цю війну, — Ювал Ной Харарі

Війна в Україні визначить майбутнє світу. Якщо дозволити тиранії та агресії перемогти, ми всі постраждаємо від наслідків. Немає сенсу залишатися просто спостерігачами, каже відомий ізраїльський письменник, історик, автор "Короткої історії людства".

Стає дедалі ймовірнішим, що Володимир Путін рухається до історичної поразки. Він може виграти всі битви, але все ж таки програти війну. Мрія Путіна про відновлення Російської імперії завжди ґрунтувалася на брехні про те, що Україна — несправжня нація, українці — несправжній народ, а жителі Києва, Харкова та Львова прагнуть приходу влади Москви. Цілковита брехня. Україна — країна з більш ніж тисячолітньою історією, а Київ уже був великим мегаполісом, коли Москва ще навіть не була селом. Але російський деспот стільки разів повторював свою брехню, що, певне, сам у неї вірить.

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Фокус переклав новий текст відомого ізраїльського військового історика Юваля Ной Харарі, присвячений повномасштабній війні Росії з Україною, що зараз відбувається.

Плануючи вторгнення в Україну, Путін міг розраховувати на багато відомих фактів. Він знав, що у військовому плані Росія перевершує Україну. Він знав, що НАТО не надішле війська на допомогу Україні. Він знав, що залежність Європи від російської нафти та газу змусить такі країни, як Німеччина, коливатись щодо запровадження жорстких санкцій. Заснований на цих відомих фактах, план Путіна полягав у тому, щоб сильно та швидко вдарити по Україні, знеголовити її уряд, встановити маріонетковий режим у Києві та перечекати західні санкції.

Але була одна велика невідома в цьому плані. Як дізналися американці в Іраку, а Радянський Союз в Афганістані набагато легше завоювати країну, ніж утримати її. Путін знав, що має силу, щоб завоювати Україну. Але чи змириться український народ із маріонетковим режимом Москви? Путін зробив ставку на це. Адже, як він неодноразово пояснював усім, хто хотів слухати, Україна — це не справжня нація, а українці — не справжній народ. У 2014 році жителі Криму не чинили опір російським окупантам. Чому в 2022 році має бути інакше?

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З кожним днем ​​стає все зрозуміліше, що авантюра Путіна провалюється. Український народ чинить опір усім серцем, завойовує захоплення всього світу — і виграє війну. Попереду багато темних днів. Росіяни ще можуть завоювати всю Україну. Але щоб виграти війну, росіянам доведеться Україну утримувати, а вони зможуть це зробити лише в тому випадку, якщо їм дозволить український народ. Це здається дедалі малоймовірним.

Кожен підбитий російський танк і кожний убитий російський солдат підвищують готовність українців до опору. І кожен убитий українець поглиблює ненависть українців до окупантів. Ненависть — найжахливіше почуття. Але для пригноблених народів ненависть — прихований скарб. Поховане глибоко у серці, воно може триматися протягом поколінь. Щоб відновити Російську імперію, Путіну потрібна відносно безкровна перемога, яка призведе до відносно безкровної окупації. Проливаючи дедалі більше української крові, Путін робить так, що його мрія ніколи не здійсниться. У свідоцтві про смерть Російської імперії буде написано не ім'я Михайла Горбачова, а ім'я Путіна. Горбачов змусив росіян та українців почуватися братами та сестрами; Путін перетворив їх на ворогів і домігся того, що українська нація відтепер визначатиме себе в опозиції до Росії.

Нації, зрештою, будуються на історіях. Щодня додає нових історій, які українці розповідатимуть не лише в майбутні похмурі дні, а й у майбутні десятиліття і покоління. Президент, який відмовився тікати зі столиці, заявив США, що йому потрібні боєприпаси, а не транспорт; солдати зі Зміїного острова, які наказали російському військовому кораблю "йди нахуй"; мирні жителі, які намагалися зупинити російські танки, вставши в них на шляху. Це матеріал, з якого будуються нації. Зрештою, ці історії означають більше, ніж танки.

Російський деспот повинен знати це, як ніхто інший. У дитинстві він ріс на розповідях про звірства німців і хоробрості росіян під час блокади Ленінграда. Тепер він пише схожі історії, але тепер він сам грає роль Гітлера.

[ + – ] У свідоцтві про смерть Російської імперії буде написано не ім'я Михайла Горбачова, а ім'я Путіна Фото: скриншот

Історії української хоробрості надають рішучості не лише українцям, а й усьому світу. Вони надають сміливості урядам європейських країн, адміністрації США та навіть пригніченим громадянам Росії. Якщо українці не бояться зупинити танк голими руками, уряд Німеччини може наважитися забезпечити їх протитанковими ракетами, уряд США може наважитися відрізати Росію від SWIFT, а громадяни Росії можуть наважитися продемонструвати свою незгоду з цією безглуздою війною.

Ми всі можемо наважитися щось зробити для допомоги Україні, чи то фінансові пожертви, чи допомоги біженцям, чи допомоги у боротьбі в інформаційному фронті. Війна в Україні визначить майбутнє світу. Якщо дозволити тиранії та агресії перемогти, ми всі постраждаємо від наслідків. Немає сенсу залишатися просто спостерігачами.

На жаль, ця війна, найімовірніше, буде тривалою. Набуваючи різних форм, вона може тривати роками. Але найголовніше питання вже вирішено. Останні дні довели всьому світу, що Україна — цілком реальна нація, що українці — цілком реальний народ і що вони не хочуть жити під Новою Російською імперією. Головне питання, яке залишається відкритим, — скільки часу знадобиться, щоб це послання проникло крізь товсті стіни Кремля.