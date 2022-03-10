Почему Владимир Путин уже проиграл эту войну, — Юваль Ной Харари

Война в Украине определит будущее всего мира. Если позволить тирании и агрессии победить, мы все пострадаем от последствий. Нет смысла оставаться просто наблюдателями, говорит известный израильский писатель, историк, автор "Краткой истории человечества".

Становится все более вероятным, что Владимир Путин движется к историческому поражению. Он может выиграть все битвы, но все же проиграть войну. Мечта Путина о восстановлении Российской империи всегда основывалась на лжи о том, что Украина — ненастоящая нация, украинцы — ненастоящий народ, а жители Киева, Харькова и Львова жаждут прихода власти Москвы. Полнейшая ложь. Украина — страна с более чем тысячелетней историей, а Киев был уже крупным мегаполисом, когда Москва еще даже не была деревней. Но русский деспот столько раз повторял свою ложь, что, видимо, сам в нее верит.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус перевел новый текст известного израильского военного историка Юваля Ной Харари, посвященный происходящей сейчас полномасштабной войне России с Украиной.

Планируя вторжение в Украину, Путин мог рассчитывать на многие известные факты. Он знал, что в военном отношении Россия превосходит Украину. Он знал, что НАТО не пошлет войска на помощь Украине. Он знал, что зависимость Европы от российской нефти и газа заставит такие страны, как Германия, колебаться в отношении введения жестких санкций. Основанный на этих известных фактах, план Путина состоял в том, чтобы сильно и быстро ударить по Украине, обезглавить ее правительство, установить марионеточный режим в Киеве и переждать западные санкции.

Но была одна большая неизвестная в этом плане. Как узнали американцы в Ираке, а Советский Союз в Афганистане, гораздо легче завоевать страну, чем удержать ее. Путин знал, что у него есть сила, чтобы завоевать Украину. Но смирится ли украинский народ с марионеточным режимом Москвы? Путин сделал ставку на это. Ведь, как он неоднократно объяснял всем, кто хотел слушать, Украина — это не настоящая нация, а украинцы — не настоящий народ. В 2014 году жители Крыма не сопротивлялись российским оккупантам. Почему в 2022 году должно быть иначе?

Важно

Остановить Россию. Как у Украины отбирали Крым в 2014 году

С каждым днем ​​становится все яснее, что авантюра Путина проваливается. Украинский народ сопротивляется всем сердцем, завоевывает восхищение всего мира – и выигрывает войну. Впереди много темных дней. Русские могут еще завоевать всю Украину. Но чтобы выиграть войну, русским придется Украину удерживать, а они смогут это сделать только в том случае, если им позволит украинский народ. Это кажется все более маловероятным.

Каждый подбитый российский танк и каждый убитый российский солдат повышают готовность украинцев к сопротивлению. И каждый убитый украинец углубляет ненависть украинцев к оккупантам. Ненависть — самое ужасное из чувств. Но для угнетенных народов ненависть — скрытое сокровище. Похороненное глубоко в сердце, оно может держаться на протяжении поколений. Чтобы восстановить Российскую империю, Путину нужна относительно бескровная победа, которая приведет к относительно бескровной оккупации. Проливая все больше и больше украинской крови, Путин делает так, что его мечта никогда не осуществится. В свидетельстве о смерти Российской империи будет написано не имя Михаила Горбачева, а имя Путина. Горбачев заставил русских и украинцев чувствовать себя братьями и сестрами; Путин превратил их во врагов и добился того, что украинская нация отныне будет определять себя в оппозиции к России.

Нации в конечном счете строятся на историях. Каждый день добавляет новых историй, которые украинцы будут рассказывать не только в предстоящие мрачные дни, но и в грядущие десятилетия и поколения. Президент, который отказался бежать из столицы, заявив США, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт; солдаты со Змеиного острова, которые приказали российскому военному кораблю "иди на хуй"; мирные жители, которые пытались остановить российские танки, встав у них на пути. Это материал, из которого строятся нации. В конечном счете, эти истории значат больше, чем танки.

Русский деспот должен знать это как никто другой. В детстве он рос на рассказах о зверствах немцев и храбрости русских во время блокады Ленинграда. Сейчас он пишет похожие истории, но теперь он сам играет роль Гитлера.

[ + – ] В свидетельстве о смерти Российской империи будет написано не имя Михаила Горбачева, а имя Путина Фото: скриншот

Истории украинской храбрости придают решимости не только украинцам, но и всему миру. Они придают смелости правительствам европейских стран, администрации США и даже угнетенным гражданам России. Если украинцы не боятся остановить танк голыми руками, правительство Германии может осмелиться снабдить их противотанковыми ракетами, правительство США может осмелиться отрезать Россию от SWIFT, а граждане России могут осмелиться продемонстрировать свое несогласие с этой бессмысленной войной.

Мы все можем осмелиться что-то сделать для помощи Украине, будь то финансовое пожертвование, помощь беженцам или помощь в борьбе в информационном фронте. Война в Украине определит будущее всего мира. Если позволить тирании и агрессии победить, мы все пострадаем от последствий. Нет смысла оставаться просто наблюдателями.

К сожалению, эта война, скорее всего, будет длительной. Принимая разные формы, она вполне может продолжаться годами. Но самый главный вопрос уже решен. Последние дни доказали всему миру, что Украина — вполне реальная нация, что украинцы — вполне реальный народ и что они точно не хотят жить под Новой Российской империей. Главный вопрос, который остается открытым, — сколько времени потребуется, чтобы это послание проникло сквозь толстые стены Кремля.