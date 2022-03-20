"Это безразличие, расчет или посредничество?" Зеленский выступил перед парламентом Израиля (видео)

Обращаясь к депутатам кнессета, Владимир Зеленский назвал войну в Украине тотальным уничтожением и напомнил, что такие же темные времена уже переживал народ Израиля. По словам Зеленского, сейчас украинцы ищут мира, как евреи во времена Второй мировой войны.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Израиля. Он раскритиковал отсутствие санкций против России и сравнил вторжение РФ в Украину со Второй мировой войной.

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По словам президента Зеленского, украинская и еврейская общины всегда были тесно переплетены. "Мы в разных государствах и разных условиях, но угроза — одна, общая":

"Тотальное уничтожение народа, государства, культуры и даже имени. Я хочу, чтобы вы задумались об этой дате — 24 февраля, день начала вторжения РФ в Украину. Этот день дважды вошел в историю, и оба раза — как трагедия для украинцев, евреев, Европы и всего мира. 24 февраля 1920 года была создана национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП). Партия, которая забрала миллионы жизней и уничтожила целые страны. Через 102 года, 24 февраля был отдан преступный приказ о начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Миллионы людей остались без дома и стали беженцами в других странах. Люди разбросаны по миру и ищут безопасность. Они ищут, как остаться в мире, как когда-то искали и вы", — обратился к израильскому народу Зеленский.

Зеленский продолжил свое выступление, делая акцент на том, что происходящее в Украине — это не просто "военная операция", как это подают в Москве, а масштабная и подлая война, которая направлена на уничтожение украинцев, детей, культуры, городов и наследия.

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"Именно поэтому, — заявил Владимир Зеленский, — я имею право на эту параллель и на это сравнение нашей и вашей истории. Нашей войны за выживание и Второй мировой войны. Послушайте, что говорит Кремль. Звучат те же термины, что и тогда. Когда нацистская партия шла по Европе и хотела уничтожить все, не оставляя от вас ничего, даже имени и следа — они называли это "окончательным решением еврейского вопроса". Вы помните это и никогда не забудете. Но послушайте, что сейчас говорят в Москве, и как вновь звучат эти слова "окончательное решение", но уже по отношению к "украинскому вопросу". Это доступно на официальных сайтах и цитировалось в прессе РФ. Точно так же, как это говорили 80 лет назад", — сказал президент Зеленский.

Украинский лидер напомнил депутатам парламента Израиля и о ракетном ударе по Бабьему яру:

"Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Киеву в Бабьем Яру. Ты знаешь, что это за земля. Там похоронены более 100 000 жертв Холокоста. Там еврейское кладбище и туда ударили российские ракеты. В первый день войны РФ ударила по Умани — это город, который ежегодно посещает огромное количество израильтян для паломничества. Что останется от таких мест в Украине после страшной войны?" — спросил президент Украины.

Еще один важный вопрос, который Владимир Зеленский задал кнессету — о том, как интерпретировать реакцию Израиля на запрос Украины о помощи. Что это — безразличие, расчет или посредничество?

"Я уверен, что каждое мое слово в ваших сердцах отзывается болью. Но можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру за помощью, обращаемся за помощью к вам по вопросам виз? Что это — безразличие, расчет или посредничество без выбора стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. Отмечу лишь одно: безразличие убивает, расчеты — часто ошибочны, а посредничество может быть между государствами, а не между добром и злом", — констатировал Зеленский.

Обращаясь к новейшей истории Израиля, он отметил: "Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона — самая лучшая и самая мощная, ваше оружие — сильное, а вы — умеете отстаивать свои государственные интересы. И вы точно можете помочь нам защитить жизни украинцев и украинских евреев. Можно долго спрашивать о том, почему мы не можем получить от вас оружие или почему Израиль не ввел мощные санкции против РФ, но ответ все-равно выбирать вам. И вам с эти ответом потом жить. Украинцы сделали свой выбор, и 80 лет назад спасали евреев. Народ Израиля, теперь и у вас есть такой выбор", — подытожил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, на 25-е сутки войны российские войска потеряли наступательный потенциал и продвижение оккупантов остановлено почти на всех направлениях. По информации Генштаба, российские пропагандисты готовят население РФ к продолжительной войне.

По мнению Владимира Зеленского, если переговоры с Владимиром Путиным закончатся неудачей, это приведет к Третьей мировой войне. По словам украинского гаранта, без переговоров достичь конца войны будет невозможно, и он готов к ним давно.