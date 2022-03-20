"Если переговоры с Путиным закончатся неудачей, это приведет к Третьей мировой", — Зеленский
Глава государства считатет, что без переговоров двух президентов страны не смогут положить конец войне.
20 марта Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN Politics, ссылаясь на комментарий президента Украины.
По словам украинского гаранта, без переговоров достичь конца войны будет невозможно, и он готов к ним давно:
"Я готов к переговорам с ним (Путиным — ред.). Я был готов в течение последних двух лет. Думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне. Мы должны использовать любой формат и любой шанс, чтобы поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом — это Третья мировая война", — прокомментировал президент Зеленский.
Также по словам президента, Украина всегда настаивала на переговорах:
"Мы всегда предлагали диалог и мирные решения. Я хочу, чтобы все меня сейчас услышали, особенно в Москве. Пришло время встретиться. Время поговорить. Пришло время восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины".
20 марта Владимир Зеленский обратился к России. По словам украинского президента, войска РФ несут огромные потери: некоторые подразделения уничтожены на 80-90%. ВСУ продолжают сдерживать оккупанта по всем направлениям.
Также стало известно, что Зеленский продлил военное положение в Украине. Так, начиная с 26 марта особый период увеличен еще на 30 дней.