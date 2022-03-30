Надеются на поражение Украины: почему палестинцы выступают на стороне Путина
В палестинском обществе превалирует мнение, что украинское руководство само виновато в войне, а также в подстрекательстве к конфликту со стороны США.
Палестинская администрация воздерживается от высказываний в сторону солидарности с украинским народом из-за пророссийской позиции. Об этом сообщается в обзоре издания Детали.
Указывается, что в отличие от большинства стран ООН, осудивших военную агрессию России, Палестинцы воздерживаются от выражения солидарности с украинским народом.
Украина сама виновата в войне
Газета "Аль-Айям" пишет, что если бы Украина согласилась на нейтралитет и уважало права этнических русских на Донбассе, то это бы не провоцировало Кремль на враждебность. А Украина бы получила больше возможностей для развития отношений с Западом без ущерба для безопасности РФ.
"Но украинское руководство повело себя то ли очень глупо, то ли преднамеренно в угоду американцам, стремящимся ослабить Китай и Россию… Американский план глобальной гегемонии ясен, его могут не видеть только те, кто или слеп, или сам является частью и участником этого плана", — пишут в издании.
Чем больше Запад поставляет оружия, тем дольше будет длиться война. При этом речь будет идти не о победе Украины, а о ее уничтожении. Поэтому украинскому руководству нужно пойти на условия Кремля.
Автор статьи упрекает США в нападении на "стабильные страны" и оккупацию Афганистана с Ираком, что привело к разграблению стран. Поэтому в российско-украинской войне палестинцы видят шанс сломить гегемонию США.
"Разрушение глобальной гегемонии США ослабит и международную защиту сионистского оккупационного образования", — пишут в газете.
Украинцы — конкуренты по привлечению мирового внимания
Как утверждает координатор программы израильско-палестинских отношений Института исследований вопросов нацбезопасности Израиля Ноа Шустерман, палестинцы разочарованы тем, что мировое сообщество считает их борьбу террором, а украинское — героической борьбой за свободу и независимость.
Также Палестина боится вызвать негодование у РФ, которую считают своим союзником. Они хотят повысить статус Москвы в возможном посредничестве в мирном урегулировании.
Шустерман отмечает, что если бы Палестина решила поддержать Украину, то это помогло бы им возобновить работу своего консульства в Вашингтоне. Однако власти предпочитают РФ, в том числе в вопросе прямых переговоров с Израилем.
В обществе считают, что если по итогам войны НАТО откажется от расширения, то это позволит РФ усилить свои позиции на Ближнем Востоке. Особенно на израильско-палестинской арене.
Палестинцы недовольны тем фактом, что на Западе есть двойные стандарты: фото вооруженного ребенка или человека с коктейлем Молотова в Украине считается героической, а в Палестине такого человека назвали бы террористом.
Отношения ХАМАС к войне в Украине
ХАМАС сперва призывал Путина прекратить оккупацию и убийства, но вскоре эти сообщения опровергли. Россия поддерживает ХАМАС, принимая их делегации. Поэтому они также заинтересованы в усилении Москвы.
Война в Украине отвлекает внимание Запада от проблем на Ближнем Востоке, поэтому есть риск роста эскалации на Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме. В секторе Газа риск эскалации ниже.
"ХАМАС понимает: пока в Украине идет война, он не сможет ни привлечь внимание мирового сообщества, ни потом получить деньги на восстановление", — пишет автор.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Кнессету призвал Израиль принять чью-либо из сторон в войне. Также сообщалось, что Британия поставит Украине более смертоносное оружие из-за подготовки Путиным более жестокого удара.