В палестинском обществе превалирует мнение, что украинское руководство само виновато в войне, а также в подстрекательстве к конфликту со стороны США.

Палестинская администрация воздерживается от высказываний в сторону солидарности с украинским народом из-за пророссийской позиции. Об этом сообщается в обзоре издания Детали.

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Указывается, что в отличие от большинства стран ООН, осудивших военную агрессию России, Палестинцы воздерживаются от выражения солидарности с украинским народом.

Украина сама виновата в войне

Газета "Аль-Айям" пишет, что если бы Украина согласилась на нейтралитет и уважало права этнических русских на Донбассе, то это бы не провоцировало Кремль на враждебность. А Украина бы получила больше возможностей для развития отношений с Западом без ущерба для безопасности РФ.

"Но украинское руководство повело себя то ли очень глупо, то ли преднамеренно в угоду американцам, стремящимся ослабить Китай и Россию… Американский план глобальной гегемонии ясен, его могут не видеть только те, кто или слеп, или сам является частью и участником этого плана", — пишут в издании.

Чем больше Запад поставляет оружия, тем дольше будет длиться война. При этом речь будет идти не о победе Украины, а о ее уничтожении. Поэтому украинскому руководству нужно пойти на условия Кремля.

Автор статьи упрекает США в нападении на "стабильные страны" и оккупацию Афганистана с Ираком, что привело к разграблению стран. Поэтому в российско-украинской войне палестинцы видят шанс сломить гегемонию США.

"Разрушение глобальной гегемонии США ослабит и международную защиту сионистского оккупационного образования", — пишут в газете.

Украинцы — конкуренты по привлечению мирового внимания

Как утверждает координатор программы израильско-палестинских отношений Института исследований вопросов нацбезопасности Израиля Ноа Шустерман, палестинцы разочарованы тем, что мировое сообщество считает их борьбу террором, а украинское — героической борьбой за свободу и независимость.

Также Палестина боится вызвать негодование у РФ, которую считают своим союзником. Они хотят повысить статус Москвы в возможном посредничестве в мирном урегулировании.

Шустерман отмечает, что если бы Палестина решила поддержать Украину, то это помогло бы им возобновить работу своего консульства в Вашингтоне. Однако власти предпочитают РФ, в том числе в вопросе прямых переговоров с Израилем.

В обществе считают, что если по итогам войны НАТО откажется от расширения, то это позволит РФ усилить свои позиции на Ближнем Востоке. Особенно на израильско-палестинской арене.

Палестинцы недовольны тем фактом, что на Западе есть двойные стандарты: фото вооруженного ребенка или человека с коктейлем Молотова в Украине считается героической, а в Палестине такого человека назвали бы террористом.

Отношения ХАМАС к войне в Украине

ХАМАС сперва призывал Путина прекратить оккупацию и убийства, но вскоре эти сообщения опровергли. Россия поддерживает ХАМАС, принимая их делегации. Поэтому они также заинтересованы в усилении Москвы.

Война в Украине отвлекает внимание Запада от проблем на Ближнем Востоке, поэтому есть риск роста эскалации на Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме. В секторе Газа риск эскалации ниже.

"ХАМАС понимает: пока в Украине идет война, он не сможет ни привлечь внимание мирового сообщества, ни потом получить деньги на восстановление", — пишет автор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Кнессету призвал Израиль принять чью-либо из сторон в войне. Также сообщалось, что Британия поставит Украине более смертоносное оружие из-за подготовки Путиным более жестокого удара.