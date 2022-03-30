Великобритания планирует передать Украине более смертоносное оружие, - The Times

Украинские военные смогли дать отпор российскому нападению, поэтому теперь и Соединенное Королевство должно перейти к новому этапу поставок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил правительству, что хочет передать Украине более летальное вооружение, поскольку Путин готовится к более серьезному удару. Об этом сообщает The Times.

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ВСУ смогли дать отпор российской армии, и сейчас вопрос стоит уже о возвращении под контроль захваченных территорий.

"Украинская армия не только держит крупные города, она заставляет россиян отступать. Наша поддержка должна измениться вместе с этим", — подчеркнул начальник штаба обороны адмирал сер Тони Радкин.

Он также подчеркнул, что война стала приобретать более "традиционный" вид благодаря усилиям Украины по обороне и контратакам.

Исходя из новой фазы войны, Великобритания должна перейти и к следующему этапу поддержки. Учитывая угрозы "более мощного удара Путина". Сейчас, по информации издания, в правительстве размышляют о том, какое оружие они могут передать.

Завтра, 31 марта, Соединенное Королевство проведет конференцию доноров, чтобы мобилизировать больше летального оружия для Украины.

"Увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что Россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну", — заявил министр обороны Бен Уоллес.

Напомним, Великобритания передала Украине ПЗРК Starstreak для сбития воздушных целей.

26 марта Борис Джонсон договорился с президентом Турции о передаче Украине нового вооружения: антибатарейных комплексов и беспилотников.