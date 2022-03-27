Украина развертывает ПЗРК Starstreak для боевого применения, — Минобороны Великобритании

Как отмечает министр обороны Королевства Бен Уоллес, часть украинских военнослужащих уже прошла обучение по использованию ракетных комплексов британского производства.

Переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, которые были переданы Украине, в данный момент развертываются для дальнейшего использования против авиации РФ. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

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По его словам, часть украинских военнослужащих уже прошла обучение, а первые ЗРК Starstreak, которые предназначены для ликвидации низколетящей вражеской авиации, в данный момент развертываются для боевого применения.

Министр обороны Великобритании уверен, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл полномасштабную войну с Украиной, а собственный народ запомнит его как человека, отправившего на смерть тысячи молодых россиян.

"Его будут помнить как человека, который продемонстрировал, что его вооруженные силы не были непобедимыми и, по сути, были плохо оснащены. И он, вероятно, доживет свои дни, будучи приглашенным на ежегодное празднование в Северную Корею", — добавил Бен Уоллес в общении с журналистами.

Starstreak — переносной зенитно-ракетный комплекс британского производства, который предназначен для уничтожения вражеской авиации на низкой высоте. Вооружение позволяет сбивать объекты на расстоянии до 5 километров. Ракета Starstreak способна развивать скорость до 4200 километров в час, а стоимость одного ПЗРК составляет около $1300.

[ + – ] Великобритания передала Украине ПЗРК Starstreak

Напомним, впервые информация о поставках ПЗРК Starstreak в Украину появилась 9 марта. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что британское вооружение, которое будет передано Киеву, позволит закрыть небо от российской авиации.

16 марта Бен Уоллес подтвердил отправку ПЗРК Starstreak в Украину. Глава Минобороны Королевства не уточнил, какое именно количество комплексов Лондон отправил в Киев для защиты от авиации РФ.