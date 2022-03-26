Антибатарейные комплексы и Bayraktar: Турция и Великобритания отправят Украине новое вооружение

Британские установки помогут уничтожить дальнобойную артиллерию, из которой оккупанты расстреливают Мариуполь. Турция отправит в Украину партию мощных колесных тагячей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на внеочередном саммите лидеров НАТО в Брюсселе. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Закрытая встреча в штаб-квартире НАТО длилась 40 минут. Джонсон настаивал, что Украина выиграет войну против России, несмотря на противоречия внутри НАТО по поставкам танков и самолетов, пишет британский таблоид Daily Mail.

Журналист украинского издания Бук.Інфо Ростислав Демчук, который присутствовал на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе 25 марта, сообщил, что Джонсон раскрыл детали договоренностей с Эрдоганом.

[ + – ] Украина получит новые комплексы Bayraktar

Великобритания предоставит Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии РФ, из которой они расстреливают Мариуполь.

"Британская артиллерия сможет уничтожать российские корабли на дальнем расстоянии", – сообщил Демчук.

Турция доставит в Украину партию ударных беспилотников Bayraktar TB2 и мощные колесные тагячи, на которые погрузят британскую дальнобойную артиллерию, пообещал Джонсон.

Швеция также обещала предоставить Украине 5000 единиц противотанкового оружия. Германия отдельно доставит 2000 единиц Panzerfaust.

СМИ 23 марта писали о выделении Украине от ЕС финансовой помощи на €500 млн, чтобы закупить вооружение.

Лондон предоставил Украине 4000 единиц противотанкового оружия и готовится отправить переносные зенитно-ракетные комплексы StarStreak.