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Военный Фокус Российско-украинская война

Антибатарейные комплексы и Bayraktar: Турция и Великобритания отправят Украине новое вооружение

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борис джонсон, реджеп эрдоган, турция, великобритания
Фото: dailysabah.com | Джонсон уверен, что Украина выиграет войну против РФ

Британские установки помогут уничтожить дальнобойную артиллерию, из которой оккупанты расстреливают Мариуполь. Турция отправит в Украину партию мощных колесных тагячей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на внеочередном саммите лидеров НАТО в Брюсселе. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

Закрытая встреча в штаб-квартире НАТО длилась 40 минут. Джонсон настаивал, что Украина выиграет войну против России, несмотря на противоречия внутри НАТО по поставкам танков и самолетов, пишет британский таблоид Daily Mail.

Журналист украинского издания Бук.Інфо Ростислав Демчук, который присутствовал на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе 25 марта, сообщил, что Джонсон раскрыл детали договоренностей с Эрдоганом.

Украина получит новые комплексы Bayraktar
Украина получит новые комплексы Bayraktar

Великобритания предоставит Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии РФ, из которой они расстреливают Мариуполь.

"Британская артиллерия сможет уничтожать российские корабли на дальнем расстоянии", – сообщил Демчук.

Турция доставит в Украину партию ударных беспилотников Bayraktar TB2 и мощные колесные тагячи, на которые погрузят британскую дальнобойную артиллерию, пообещал Джонсон.

Швеция также обещала предоставить Украине 5000 единиц противотанкового оружия. Германия отдельно доставит 2000 единиц Panzerfaust.

СМИ 23 марта писали о выделении Украине от ЕС финансовой помощи на €500 млн, чтобы закупить вооружение.

Лондон предоставил Украине 4000 единиц противотанкового оружия и готовится отправить переносные зенитно-ракетные комплексы StarStreak.