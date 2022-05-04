Делегация группировки ХАМАС прибыла в Москву для "важных переговоров" (фото)

По данным журналистов, представители палестинского движения также провели встречу со спецпредставителем Путина по Ближнему Востоку и странам Африки.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Официальная делегация палестинской группировки ХАМАС во вторник вечером, 4 апреля, прибыла с визитом в Москву. Об этом пишет местный портал Donia Al-Watan.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным журналистов, делегация группировки ХАМАС провела официальные переговоры с представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Как информирует портал Donia Al-Watan, на встрече обсуждались двухсторонние отношения между Россией и движением, а также события в Иерусалиме и внутри Палестинской автономии. В состав делегации ХАМАС вошли замглавы политбюро группировки Муса Абу Марзук, член законодательного совета Палестины Фатхи Хаммад и экс-лидер военного крыла Хуссам Бадран.

"Визит делегации ХАМАС в Москву приходится на период, когда российско-израильские отношения испытывают заметную напряженность из-за войны в Украине", — говорится в сообщении.

По данным российского агентства ТАСС, у делегации группировки ХАМАС, помимо визита в Министерство иностранных дел РФ, запланированы еще несколько встреч. Представители движения также провели переговоры со спецпредставителем Владимира Путина по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

[ + – ] Делегация ХАМАС провела ряд топ-переговоров в Москве [ + – ] Делегация ХАМАС провела ряд топ-переговоров в Москве

Ранее Фокус в своем материале объяснял, почему палестинцы в условиях полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину поддерживают Владимира Путина.

Также Фокус в другой статье детально разбирал, почему эксперты называют арабо-израильский конфликт самым трудноразрешимым и когда ожидать деэскалации войны на Ближнем Востоке.