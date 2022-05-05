Второй фронт. Возможна ли атака России на Польшу

Россия ищет варианты и возможности для открытия второго, а, возможно, и третьего фронта.

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"Мы не должны бояться угроз России, ее может остановить только жесткая сила", – в интервью The Wall Street Journal заявил президент Польши Анджей Дуда.

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Ранее дипломат и бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица говорил, что Россия пытается создать повод для нападения на Польшу, и об этом знают в правительстве.

За два месяца полномасштабного вторжения России в Украину, Кремль несколько раз открыто или не очень угрожал ряду европейских стран, в том числе соседней Польше. Не в последнюю очередь из-за поддержки Варшавой Киева. Польша высылает российских дипломатов, называет президента РФ Владимира Путина военным преступником, предоставляет оборонную помощь Украине на сумму полтора миллиарда евро и заявляет, что не поддержит мирное соглашение, предусматривающее сдачу украинских территорий.

Кроме того, Россия в плену амбиций, ее цель – не просто захватить Украину, а перераспределить сферы влияния в мире, в частности — вернуть себе контроль над Восточной Европой.

Дестабилизация в Европе

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что общая ситуация такова: Россия ищет варианты и возможности для открытия второго, а, возможно, и третьего фронта.

"Во-первых, существует вероятность применения вооруженного контингента России и непризнанного Приднестровья против Молдовы. Во-вторых, может действовать на Балканах. Хотя там ситуация более-менее затихла, но нельзя забывать высказывание посла РФ в Боснии и Герцеговине Игоря Калабухова, который намекнул, что Россия против интеграции этой страны в НАТО", – говорит эксперт.

[ + – ] Существует вероятность применения вооруженного контингента России и непризнанного Приднестровья против Молдовы, говорят эксперты Фото: BBC

Мусиенко имеет в виду интервью Калабухова телеканалу Face TV. Тогда он сказал: "Откуда вы знаете, что мы ничего не планируем против Хорватии, Венгрии или Польши? У нас есть планы против НАТО. Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда идут угрозы и реагируем". По его словам, это "не угроза, а предупреждение".

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"Позвольте предположить, например, что Босния и Герцеговина стала членом НАТО, и Брюссель решает поставить туда ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию, поэтому я считаю, что выходом должна быть европейская система, а не НАТО", – тогда заявил Калабухов.

"Также возникла ситуация в Израиле. Мы видим, что Россия принимает у себя представителей террористической организации ХАМАС", – обращает внимание руководитель украинского Центра военно-правовых исследований.

И четвертый фронт, говорит Мусиенко, – страны Балтии и Польша: "Мы видим, риски возрастают, ведь слышим агрессивные высказывания российских пропагандистов и политиков РФ в сторону Польши и в адрес польского руководства", – отмечает он.

Польский вариант

"Риск нападения России невелик", – уверенно говорит польский аналитик, главный редактор Польско-украинского портала Дариуш Матерняк. И называет две основные причины.

Первая – Россия уже задействовала большинство своих сил в Украине, терпит большие потери, и у нее просто нет возможности напасть на Польшу или, например, Литву.

Вторая – Польша усиливает защиту своих территорий.

"В настоящее время в Польше дислоцируется достаточно сильный американский контингент – в общей сложности около 10 тысяч солдат, оснащен достаточно мощной системой противовоздушной обороны. Система защищает и каналы поставок оружия из Польши в Украину – в основном через аэропорт в Жешуве и польско-украинскую границу. Насколько мне известно, каждый день туда ездят десятки или сотни транспортных средств, перевозящих технику в Украину", – говорит Дариуш Матерняк.

В последние годы Польша заключила несколько важных оборонных контрактов.

"Например, получили комплексы противовоздушной обороны "Patriot", подписали контракт на поставку 250 новых танков Abrams. На следующий год Польша заложила не менее 3% от ВВП на сектор обороны и безопасности. Думают над обновлением авиации. Проводят учения с привлечением всех родом и типов войск. Вряд ли в таких условиях Россия решила бы начать войну с Польшей, Литвой, Латвией", – обращает внимание Мусиенко.

Единство НАТО

Не будем забывать, Польша, как и страны Балтии, — члены НАТО. А согласно статье 5 Вашингтонского договора, нападение на любую страну НАТО будет означать нападение на весь Альянс. Правда, Россия, особенно до начала агрессии, могла предположить, что НАТО, вероятно, откажется защищать восточноевропейские страны такие как Польша – мол, это будет начало Третьей мировой войне с Россией. Как результат – Альянс ослабнет и может распасться.

Но Россия ошиблась. Альянс еще никогда не был настолько един, как сейчас. И это заметно не только по публичным высказываниям, но и уверенности граждан. С начала полномасштабного вторжения процент поляков, которые считают, Россия нападет на Польшу уменьшился вдвое. Если в начале марта (в опросе по заказу издания "Dziennik Gazeta Prawna") 43% респондентов говорили, что нападение вероятно, то в начале мая только 28,4% ответили, что допускают такую возможность.

1 мая на территории Польши начались учения стран НАТО "Defender Europe 2022" и "Swift Response 2022". В них принимают участие 18 тысяч солдат из двадцати стран. Как говорят в Минобороны Польши, это многонациональные комбинированные учения, организованные вооруженными силами США для повышения готовности, оперативной совместимости между союзниками США и НАТО. На них Польша будет представлена самолетами F-16, Су-22 и вертолетами Ми-24. В оборонном ведомстве напоминают: учения – регулярные и ранее запланированные тренировки.

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Более того, на саммите НАТО в Мадриде в конце июня Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят попросить об усилении защиты восточного фланга – постоянно присутствии сил НАТО. "Чтобы мы могли противостоять любой угрозе со стороны России и Беларуси и защищать каждый сантиметр нашей территории", – говорится в недавнем в заявлении МИД Латвии.

Белорусский "вклад"

Тем временем учения проходят не только на территории Польши, но и у ее восточных границ – Беларуси. 4 мая вооруженные силы этой страны внезапно начали проверку сил реагирования, в которой участие принимает большая часть белорусской армии. Заявленная цель учений – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

[ + – ] Учения проходят не только на территории Польши, но и у ее восточных границ – Беларуси

Несмотря на слова Минска, что это внутренние дела страны, аналитики отмечают возрастание военной активности в Беларуси. "Белорусские войска время от времени проводят маневры в Бресте, непосредственно возле польской границы. Несомненно, ранее Россия моделировала на своих военных учениях нападение на Польшу. Особенно это могло быть на учениях Запад-2017 и Запад-2021", – говорит Мусиенко.

"Для нас угроза со стороны Беларуси не является чем-то новым. Мы как минимум 10-12 лет относимся к Беларуси как части Российской Федерации и ожидаем оттуда возможного нападения. Ныне нам безразлично, какие учения и тренировки, они там проводят, – говорит польский аналитик, главный редактор Польско-украинского портала Дариуш Матерняк. – Что касается гибридной деятельности – как известно, такая деятельность продолжается с лета 2021 года, когда Беларусь пересылает через границу нелегалов, что вынуждает польскую армию заниматься охраной границы. Инциденты с белорусскими службами там обычное дело, и это не скоро закончится".

Эксперты говорят об усилении провокаций в европейских странах. Но у России остался не большой арсенал.

"Внутренняя дестабилизация в Польше, странах Балтии исключены – власти четко реагируют на подобные угрозы. Поэтому провокации могут быть внешнее. Например, нарушение воздушного пространства стран ЕС, и подобные факты уже известны", – говорит политэксперт Александр Мусиенко.

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