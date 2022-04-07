Глава Львовской ОВА Максим Козицкий: "Польша и НАТО должны быть готовы"

Глава Львовской ОВА рассказал Фокусу о том, был ли удар по Яворовскому полигону предупреждением для НАТО, о конфискованном имуществе РФ, об очередях в военкоматы и о том, как местные власти будут поддерживать предприятия, которые переезжают на Львовщину из-за войны. А еще о том, как важно, чтобы в Украину вернулись беженцы — особенно дети. Иначе для кого отстраивать страну?

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину Львовщина превратилась в большой гуманитарный хаб: область приняла миллионы переселенцев и тысячи тонн гуманитарной помощи. И при этом Львов, как и несколько городов региона, подверглись мощным ракетным ударам, а их жители чуть ли не каждый день, как и вся Украина, прячутся в бомбоубежищах.

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Сирена воздушной тревоги звучала над Львовом и в день встречи Фокуса с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким.

"Держать небо — это, конечно, задача атлантов, а не глав администраций"

После 24 февраля Львовщина подверглась нескольким ракетным ударам. Какие выводы были сделаны, чтобы попытаться предотвратить подобные угрозы в дальнейшем?

— 24 февраля были нанесены первые удары по военным объектам Львовской области. В тот момент стало понятно, что началась война. И задача каждого из нас — обеспечить людям чувство безопасности. Можно ли это сделать голыми руками? Держать небо — это, конечно, задача атлантов, а не глав администраций. Мы старались сделать все, чтобы убедить людей, что Львовщина безопасна для женщин и детей.

[ + – ] "Наверняка полностью чувствовать себя в безопасности во время войны невозможно нигде, даже в соседней Польше" Фото: Виктор Ковальчук

Со своей стороны мы создаем здесь такой гуманитарный и информационный хаб, пытаемся кричать на весь мир, что стрелять по мирному населению в центре Европы – это варварство.

Не думаю, что это действует так, как нам хотелось бы: видим на примере Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Киева. Сделано ли что-нибудь военными? Конечно, сделано. Потому что все последующие удары, которые были по области, не имели стопроцентного попадания, а большое количество долетевших до нас ракет было сбито противовоздушной обороной. Воздушное командование "Запад" отрабатывает цели и пытается сбить все, что к нам летит. Но все зависит от массовости атаки, ситуация меняется ежеминутно. Поэтому, к сожалению, были случаи попадания по Львову.

А безопасно ли, когда ракетами стреляют в 20 километрах от границы с НАТО? Наверняка полностью чувствовать себя в безопасности во время войны невозможно нигде, даже в соседней Польше.

Можем ли мы сказать, откуда эти удары были нанесены?

— Это и направление Черного моря, и со стороны Беларуси. Чтобы понимать лучше, мы разрабатываем систему наблюдательных постов – датчики, которые будут помогать воздушному командованию отмечать летящие в направлении Львова цели. Тероборона Львовской области, совместно с ВК "Запад", и ребятами, занимающимися информатизацией, продумала систему из четырех рубежей – это специальные датчики, отслеживающие полет ракеты на низких высотах. Будут сделаны чат-боты, где зарегистрированные пользователи смогут информировать о наблюдениях: что летит в нашу сторону. Информация соответствующим образом анализируется и передается в Центр командования теробороны и ВК "Запад" для правильной реакции на эти цели.

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В последнее время можно заметить, что люди по просьбе военных и местных властей меньше разглашают информацию о местах нанесения ударов РФ. Объясните, почему полезно гражданам хранить молчание и когда можно говорить?

— Когда мы говорим о военных объектах, наверняка разглашать ничего никогда не нужно. Потому что мы помогаем нашему противнику понимать – попали они в цель или нет, насколько цель повреждена, как нужно действовать дальше. Чем меньше мы предоставляем информации любого характера о военных объектах, тем лучше. Тогда враг не понимает ни масштабов разрушения, ни попаданий. О гражданских объектах, мне кажется, говорить надо.

[ + – ] "Удар по Яворовскому полигону был очень массированным – более тридцати ракет" Фото: Виктор Ковальчук

Но, с другой стороны, по любой атаке, конечно, должна быть централизованная подача информации, чтобы сначала военные смогли сформулировать свою позицию. Дать информацию, которая нужна, прежде всего, военным. А дальше уже администрация, люди, могут действовать в соответствии с ней. То, что люди не разглашают место попадания, для нас очень важно.

Насколько Львовщине угрожают диверсионные группы?

— В начале войны количество звонков на горячую линию полиции доходило до 15-17 тысяч в день. Люди очень реагировали на любые, по их мнению, подозрительные вещи, знаки, машины, людей, помещения. В настоящее время количество таких обращений сократилось в десять раз. Выявляют ли ДРГ? Конечно. И задерживают. Активны ли они сейчас? На данный момент мы не сказали бы, что на Львовщине супер большая активность ДРГ.

Задержанные – граждане Украины?

— Преимущественно, либо граждане Украины, либо граждане с паспортами "ЛДНР" – были такие случаи.

Не могу не спросить об ударе Яворовскому полигону. Каковы окончательные цифры числа погибших, а также объяснения, почему так произошло?

— Озвученные цифры были окончательными (по последней информации, погибли 35 человек, еще 134 получили травмы, – ред.). Других потерь по полигону не было. Почему это произошло? Потому что удар был очень массированным – более тридцати ракет. Территория Яворовского полигона большая, соответственно, и территория поражения велика. Количество жертв, к сожалению, такое как есть.

После первых обстрелов военных частей в Украине можно ли было предусмотреть такой массированный удар по учебному центру?

— Знаете, этот центр работает много лет. С 2014 года – Центр миротворчества и безопасности. За это время на полигоне побывало множество военных. Посещал премьер-министр Канады. Там проводились учения, проходили испытания, но объект, как сугубо военный, не рассматривался. В некоторые его части можно было свободно заехать. С таким подходом можно предполагать, а не станет ли следующей целью больница…

"Мы не создаем на Львовщине ни запасов, ни баз, а только гуманитарные коридоры"

Чувствуете ли со стороны общества необходимость получать объективную информацию о событиях на фронте, и в каких границах ее нужно давать?

— Чтобы руководство государства могло принимать правильные решения, общество должно владеть объективной информацией. Людей нужно информировать, четко им объяснять. Такой подход – признак демократического общества. И свободная пресса, которая позволяет быть демократическим обществом.

Думаю, то, что подается по телевидению или любым информационным каналам, должно быть объективной картиной реальности. Если мы от нее уйдем, тогда мы воюем не за те принципы. Я не гонюсь за тем, чтобы быть первым, но хочу знать точную информацию. Потому что это выстраивание доверия между человеком и властью. Объективность и доверие должны существовать, и за это умирают люди.

Как вам кажется, картина, которую сейчас показывают обществу по телевидению, и которая есть на самом деле, совпадает?

— Думаю, у нас такое количество источников информации, что можно составить собственное видение и понимание объективной ситуации, поделиться им с товарищем. Конечно, определенная военная информация (расположение, карты) не разглашается. Не думаю, что она и нужна. Но подаваемая военная информация не должна быть искажена.

[ + – ] "Мы не создаем ни запасов, ни баз, а только гуманитарные коридоры и возможность обеспечить всем необходимым линию фронта" Фото: Виктор Ковальчук

В преддверии полномасштабного нападения России много говорилось, что уже укомплектованы отряды территориальной обороны в каждой области. Какая ситуация во Львовской?

— Мы говорим о человеческом ресурсе или о материальном? Если о человеческом, то Львовщина мобилизовала более 30 тысяч. Задачу, которое ставило перед нами военное командование – помочь армии сформировать мобилизационные резервы и сформировать людей, готовых воевать уже сейчас, выполнили. Речь о тех, кто имеет навыки, умения и опыт. На тот момент брать таких людей в тероборону было бы преступлением.

Вместе с тем, комплектование теробороны было не на таком уровне, как комплектование армии. У Львовщины есть возможность сформировать не одну бригаду теробороны, а две. Мы их формируем. Поэтому с комплектованием по человеческому ресурсу у нас все нормально. Здесь до сих пор стоят очереди в военкоматы, чтобы записаться не только в тероборону, но и в другие войска. Люди настроены очень патриотично. Зная все, что происходит на фронте, и зная о жертвах, которые несет украинский народ, люди готовы защищать не только Львов, Львовскую область и Западную Украину. Они готовы воевать за Украину.

Что с материальной частью?

— Материальная база, конечно, существенно отстает. Мне многие звонят и говорят: Максим, знаешь, у тебя во Львове все нормально, вы снабжены и жилетами, и касками – все себе забираете, ничего не идет на фронт. Я им всем говорю – вы приезжайте, посмотрите, как выглядит моя тероборона, тогда говорите. В нашей теробороне до сих пор, к сожалению, не у каждого есть бронежилет и каска, и даже укомплектованная военная форма. Прежде всего эти вещи должны идти на фронт.

Есть некоторые бригады, в частности, 24-я, которая стоит у Попасной на Луганщине. Ребята говорят, что как раз не хватает материального обеспечения. Область пытается обеспечить своих?

— Это касается не только 24-й, но и 80-й бригады. Если бы не помощь волонтеров, то наверняка не было бы и того, что у них есть сейчас. Наша первоочередная задача – обеспечить фронт. Я понимаю, что, к сожалению, даже стоящие там боевые части не всем до конца укомплектованы. Со своей стороны, вместе с волонтерами пытаемся достать, перевезти, найти: бронежилеты, каски, турникеты и аптечки натовского образца.

Я тоже слышала мнение, что многое из международной помощи остается во Львовской области, не идет дальше в регионы. Некоторые шутят, что на Львовщине создается этакая "львовская республика".

— Вот чего здесь не создаем, так точно не создаем… (улыбается). Мы не создаем ни запасов, ни баз, а только гуманитарные коридоры и возможность обеспечить всем необходимым линию фронта. На меня многие даже здесь смотрят искоса, потому что не понимают, почему так. Все должно идти на фронт. Понимаю, что должны быть централизованные поставки для армии и т.д. Мы их ждем. Никто не мог подумать, что одномоментно необходимо будет мобилизовать до 250 тысяч человек в армию.

Мы говорили об ударе по Яворову, который в 20 километрах от границы с Польшей… Как вам кажется, насколько вероятна угроза со стороны России для Польши и стран НАТО?

— Я считаю, что им необходимо быть готовыми к любому развитию событий. Моя задача, как главы администрации, подготовиться: развернуть бригады теробороны, обеспечить их всем необходимым, как по медицинской, так и по военной части.

Польша и НАТО должны быть готовы. НАТО называет себя военно-политическим, оборонным блоком — так пусть будет таким, готовым к любому развитию событий. Мы видим, что украинская армия готова, и точно это продемонстрировала. Удар по Яворову мог быть предупреждением НАТО. Но НАТО сейчас не готово воевать. Путин, возможно, берет "на слабо", проверяет реакцию. К сожалению, коллективной реакции НАТО мы не видим.

Польша идет на огромную помощь украинскому народу. Гуманитарные коридоры для перевозки беженцев и грузов идут через ее территорию. Там совсем другая политика, чем в Венгрии, которая не пропускает военные грузы и, возможно, часть топлива. Если брать Львовщину, то более 50% всей помощи, которую получило государство, проходит через Львовскую область. И она пришла из Польши.

"Если в Украину не вернутся дети, то у государства нет будущего"

Поток украинцев, желающих уехать из Украины, значительно уменьшился. Польша уже приняла более двух миллионов человек. Какими должны быть условия для того, чтобы украинцы не уезжали за границу или возвращались? И выдержит ли Львовщина?

— Львовщина от души помогает тем, кто в этом нуждается. Это не вопрос, может ли Львовщина выдержать. Вопрос – что мы можем сделать для государства и людей.

Мы можем разместить ровно столько, сколько сюда приедет. Другой вопрос: можем ли их обеспечить достойными условиями проживания? Крышей, вещами первой необходимости и едой – да. Но ведь это не все. В настоящее время только по Львову более 50 школ заселены внутренне перемещенными лицами. Есть ли у нас еще школы? Есть. И театры. Но это не назовешь достойными условиями проживания для детей и женщин. Мы не можем пока обеспечить людей и работой.

[ + – ] "Мы хотим создать новые рабочие места. Сейчас подано 294 заявки на релокацию предприятий" Фото: Виктор Ковальчук

Если говорить о возвращающихся, то важно понимать, куда. Мы выбрали количество объектов, университетских общежитий, которые нужно еще достроить. У нас получилось больше сотни таких. Для этого необходимо 700 миллионов гривен. Готово ли государство сейчас инвестировать во Львовщину 700 миллионов гривен, чтобы достроить эти общежития? Наверное, это сложно. Но мы хотели бы их достроить, предложить людям достойные условия проживания, разгрузить детские садики, школы, высшие учебные заведения.

Также мы хотим создать новые рабочие места. Сейчас подано 294 заявки на релокацию предприятий. Это еще не значит, что они точно приедут. Но это говорит о том, что из других областей ищут места для перемещения во Львовскую область. 47 предприятий уже переехали, 12 работают.

Важно ли, чтобы украинцы возвращались сюда? Мы же понимаем, что эти два миллиона в Польше могут переждать месяц-два-три, а могут там и остаться навсегда, забрав впоследствии и мужчин.

— Если в Украину не вернутся дети, то у государства нет будущего. Мы очень много говорим о разрушенных домах, но очень мало говорим о разрушенных судьбах, наверное, и детей. Детей, которые десятками тысяч вместе с матерями покинули государство во время войны. А для кого мы тогда будем это государство восстанавливать, для кого строить?

Но нагрузка на Львовскую область есть, получит ли она дополнительные средства от государства?

— Другие государства борются за то, чтобы иметь человеческий ресурс, потенциал, и считают честью иметь возможность размещать людей. Для нас это тоже возможность, давайте говорить честно. Можно построить завод, найти инвестора, но он не будет работать, если там не будет людей.

Наша задача – убедить инвестора, что у нас есть человеческий потенциал, который может освоить ресурсы с пользой, принести прибыль. Но это уже после войны. Для этого должны быть прозрачные правила игры, отсутствие коррупции, понятная судебная система и безопасная среда обитания.

Сейчас одно из основных направлений – это релокация предприятий. Со своей стороны мы сейчас пытаемся модифицировать областную программу, и для тех, кто сюда приезжает, дать три основных месседжа: 100 тысяч гривен предприятию, осуществляющему релокацию, 100 тысяч гривен – предприятию, которое создаст 20 рабочих мест, и 500 тысяч гривен – на обновление основных средств производства. Это три таких элемента, которые мы предлагаем людям, чтобы они здесь хотели развивать свой бизнес.

Можете сказать, какие предприятия уже хотят переехать?

— Машиностроительная отрасль, пищевая, легкая промышленность, деревообработка.

Львовянам и жителям области есть какая-то поддержка за то, что они принимают людей у себя?

— Была заявлена ​​компенсация в 500 гривен в месяц за коммунальные услуги семьям, взявшим на содержание внутренне перемещенное лицо при условии его регистрации. Уже началась регистрация, поэтому будут обращаться за компенсацией.

Возвращаясь к вопросу о гуманитарной помощи: есть ли какой-то принцип ее распределения, поскольку она идет через Львовскую область?

— Есть гуманитарный штаб, работающий на уровне государства. Централизованная помощь направляется через Офис президента – отправляется в подавляющем большинстве поездами в регионы. Из Львовской области каждый день идут вагоны. Также государство договаривается с благотворительными организациями по оказанию помощи и распределяет в соответствии с потребностями.

К примеру, лекарства. Их передает Минздрав в больницы на линии фронта. Есть также склады, которыми занимаются общественные, благотворительные, церковные организации. Например, "Каритас" – небольшая организация, работающая очень системно. Каждый день перевозят через границу по десять фур. Что касается администрации, то мы собираем заявки местных администраций, советов, которые находятся в войне, в прифронтовой зоне, и по таким заявкам мы отправляем помощь.

"У нас есть перечень предприятий, которыми владеют граждане РФ"

Если вернуться к экономике: что на Львовщине должны поддержать международные партнеры?

— Строительство коммунального жилья с реально удобными условиями. Это возможность для местного самоуправления справиться с потоком переселенцев. Также позволило бы дать рабочие места местным, и запустить смежные отрасли. И для этого должна быть государственная программа по привлечению денег МВФ или Всемирного банка, ЕБРР.

Львовщина обращалась к донорам с подобными инициативами?

— Мы постоянно предлагаем соответствующие механизмы. Всем интересно. Вопрос простой, готовы ли международные финансовые учреждения на данный момент предоставлять дешевые кредиты, или гранты на строительство такого жилья. Вопрос гарантий пока открыт.

[ + – ] "Строительство коммунального жилья с реально удобными условиями. Это возможность для местного самоуправления справиться с потоком переселенцев" Фото: Виктор Ковальчук

Недавно государство разрешило изымать имущество российского бизнеса. Во Львовской области есть что конфисковать?

— На данный момент есть возможность конфисковать через военную администрацию на нужды армии. К примеру, мы уже изъяли железнодорожные вагоны РФ. Для изъятия бизнеса должен быть разработан механизм — Верховной Радой или решением СНБО. Мы владеем перечнем предприятий, среди учредителей которых теоретически есть российские граждане.

Сейчас, кроме вагонов на нужды армии, что еще можно изъять?

— Автомобили грузовые. Вы должны понимать, что мы никогда не были частью "русского мира", и здесь не так много из них, кто хотел бы владеть имуществом. Есть перечень, ждем решения. Самодеятельностью заниматься никто не собирается.