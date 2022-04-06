"Путин может ударить по стране-члену НАТО", — Христо Грозев

Польша и страны Балтии готовы вступить в войну, а социальное напряжение в России будет расти. Фокус выбрал пять основных тезисов из интервью Христо Грозева, ведущего журналиста-расследователя издания Bellingcat, Дмитрию Гордону.

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Известный болгарский журналист-расследователь Христо Грозев на днях дал интервью Дмитрию Гордону, в котором объяснил, почему Россия не вернется к идее захватить Киев и как Владимир Путин подрывает территориальную стабильность своей страны.

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В частности, Грозев уверен, что Украина сделала хитрый ход, включив Крым в повестку дня переговоров со страной-агрессором. Если раньше РФ даже не обсуждала территориальную принадлежность полуострова, то теперь это стало одним из пунктов международных обсуждений.

Фокус выбрал пять наиболее интересных тезисов расследователя о российском вторжении в Украину и перспективах России и самого Путина.

Дворцовый переворот в Кремле

— Провал [для России] может выглядеть по-разному. Провалом может стать и заключение компромиссного договора, который отличается от тех условий, которые Путин обещал в самом начале своему народу. Он же обещал какую-то абсурдную демилитаризацию, а сейчас у вас [у Украины] как минимум в течение месяца по факту будет больше оружия, больше качественного оружия, чем до начала войны. Он обещал денацификацию. Но то, что они называют денацификацией, — это просто суверенность и желание быть отдельным народом, а все это еще больше увеличилось. Поэтому любой компромисс, на который он подпишется, будет противоречить тем обещаниям, которые он давал.

Я уверен, что социальное напряжение [в России] будет расти. Оно будет расти из-за того, что нельзя бесконечно врать матерям, что их сыновья просто без связи. Когда-нибудь они поймут, что они не вернутся. В каждой семье будет родственник или знакомый, который потерял сына или мужа. И, конечно, добавим к этому последствия от экономического кризиса из-за санкций. Это еще не ощущается из-за такого националистического адреналина, который есть у большинства населения. Но это тоже пройдет.

Санкции дадут свой эффект намного позже, и тогда будет вот это социальное напряжение.

Что это даст? Сама элита сделает так, чтобы инструментализировать это социальное напряжение и превратить его в какой-то дворцовый переворот. Я не думаю, что кто-то осмелится [прийти к Путину и сказать ему: "Хватит"]. Скорее всего, они за его спиной организуют все так, чтобы не пришлось ему что-то говорить. В Советском Союзе были такие моменты, когда партийным руководителям говорили "пора уходить", но здесь, я думаю, мы уже прошли этот период. Если случится смена власти, то она будет, скорее всего, силовой.

Грязная стратегия Путина — использование оружие массового поражения

— Я не думаю, что сам Путин знает [что ему дальше делать в Украине]. Сейчас он, наконец-то понимая часть истины (полную истину о катастрофическом состоянии на поле боя вряд ли ему докладывают, но он не может не знать примерное количество жертв, он не может не знать примерного количества потерянных боевых единиц техники), должен готовить какой-то резервный вариант.

Я знаю, что Путин сфокусирует все усилия на южном и восточном фронте, чтобы не потерять то, чего они там уже добились..

Понимая, что Киев и другую часть Украины не взять, он попытается по крайней мере не потерять все, что у них получилось взять за счет огромных жертв их войск. А потом он посмотрит, достаточно ли этого для "продажи" своему народу или народ будет говорить: "Подождите, а где же денацификация? Где демилитаризация?". И вот если его народ все-таки так скажет, то, возможно, он поменяет свою стратегию на очень грязную, то есть это уже будет использование оружия массового поражения. Только для того, чтобы потом не было возможности сказать, что он не выполнил [своих обещаний].

И здесь есть вариант, что он ударит не по Украине, а ударит по какому-то западному государству, по НАТОвской стране. Чтобы потеряв потом [захваченные территории], он смог сказать: "Видите, это не Украина нас победила, нас победило НАТО".

Уничтожение Киева вызовет когнитивный диссонанс у россиян

— Россия отказалась идти дальше на Киев, потому что там поняли очевидную истину: с их силами это сделать невозможно. Да и вообще, с такими подходами, с такой стратегией взять Киев нельзя.

Путин может взять Киев, только полностью уничтожив его.

Но он уже "продал" своему народу идею, и не сможет от этого отказаться, что Киев — это один из центров России. Уничтожение города создаст когнитивный диссонанс.

Я думаю, что есть разница между Киевом и Мариуполем с Харьковом. Киев для Путина является определенной целью, для него смысл в том, чтобы владеть этим городом. А потеряв его, потеряв людей там, это уже нельзя будет подать как победу.

Другой вариант захватить город — только "мясом", огромным количеством потерянного "мяса" [в российской армии] прорвать защиту Киева. Но это будет как минимум полмиллиона солдат, что означает массовую мобилизацию, без этого нельзя. Для такого психотипа человека [как у Путина] в том, чтобы потерять 500 тысяч, нет ничего страшного, но он этого не делает по прагматическим причинам — он боится социального взрыва. Поэтому я не вижу вариантов, чтобы он вернулся к Киеву через 15-20 дней, например.

Друзья Украины — Польша и балтийские страны

— На уровне правительств, на уровне политических классов [главный друг Украины на международной арене] — это Польша. Она сделала все даже для того, чтобы убедить американцев позволить дать Украине истребители. Также это Балтийские страны, и за ними идет Великобритания.

В абсолютных цифрах больше всех, конечно, помогает США, но они играют немного прагматически, а не идеологически. Потому что те, кто играет идеологически, отдадут все и возьмут на себя любой риск для того, чтобы не позволить этому бесчинству продолжаться. А вот те, кто говорит: "Давайте подумаем, а стоит ли развязывать войну еще и на нашей территории", это realpolitik [понятие "реальная политика" означает курс, основанный на прагматических, а не моральных соображениях]. Так что Америка — это realpolitik, Англия чуть меньше, а вот Польша и Балтийские страны готовы вступить в войну, чтобы не позволить этому продолжаться. Но там тоже есть немного realpolitik. Неделю назад в России было опрос общественного мнения, "кого еще надо разоружить после Украины". Поэтому они понимают, что для них тоже существует значительный риск. Может из-за этого и получается такой список друзей.

Китай может откусить кусок России

— Если будет четко видно, что "царь" слабый и проиграл войну, к тому же это будет усиливаться тем, что санкции распространяются лишь на Россию, но не на те регионы, которые будет существовать в отдельности от нее, то это станет стимулом для сепаратизма. Так что, скорее всего, какие-то районы попытаются выйти из состава России.

Со всей своей риторикой и нарушением международного права, Россия создала прецедент для Китая, к примеру. Он может использовать те же самые аргументы, чтобы "откусить" большую часть восточной России. Все это указывает на то, что Россия не так стабильна территориально, как до 2014 года.

Путин принес России максимально негатива, как никто другой.

До 2014 года Украина считала, что Россия — это такой странный, но большой брат, которому стоит подражать в бизнесе, в культуре. НАТО здесь было плохим словом, почти матерным. Я занимался социологическими исследованиями в Украине и помню, что 75% населения считали, что НАТО — это что-то очень плохое. Сейчас все наоборот. Это все сделал Путин.

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