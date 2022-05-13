Світ змусить Росію виплатити Україні контрибуції, — президент Польщі

За словами Анджея Дуди, після того, як РФ зазнає поразки у війні проти України, їй доведеться компенсувати відновлення зруйнованих міст.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міжнародне співтовариство змусить Росію виплатити контрибуції Україні після того, як РФ зазнає поразки у війні. Про це сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив у Таллінні під час спільного брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Навіть якщо війна закінчиться, Росії доведеться зіткнутися з наслідками. Україна має бути відновлена у міжнародно визнаних кордонах", — наголосив польський президент.

За його словами, Росія має повною мірою компенсувати відновлення зруйнованих міст, і міжнародне співтовариство змусить країну-агресора зробити це. Він також наголосив, що винні у воєнних злочинах на території України мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

На питання про ситуацію після закінчення війни в Україні Дуда наголосив, що "жоден чесний лідер і жодна чесна держава не повірить, що нічого не сталося".

"Це не може бути звичайною справою. Тому що такого не може бути, щоб людей вбивали, а потім вдавали, що нічого не сталося", — додав політик. Він зазначив, що не може собі уявити, щоб після того, що сталося з Росією та російськими компаніями, продовжували мати справу і вести бізнес.

Дуда також висловив сподівання, що всі європейські політики та представники бізнесу побачать, що "Газпром" не є "нормальною компанією", з якою можна співпрацювати.

"Газпром" просто був російським способом проводити імперську політику. Це мало розширити вплив Росії у європейському просторі, призвести до контролю держав із допомогою енергетичного шантажу. Власне, це було метою. Просто контролювати Європу та вести бізнес, якщо це можливо”, — прокоментував президент.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що "русский мир" треба знищити як ракову пухлину. Спеціальна стратегія президента РФ Володимира Путіна відчинила ворота геноциду, заявив він.

Ми також розповідали, чи можлива атака Росії на Польщу, адже за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Кремль кілька разів відкрито чи не дуже погрожував низці європейських країн, зокрема сусідній Польщі.