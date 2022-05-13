Мир заставит Россию выплатить Украине контрибуции, — президент Польши

По словам Анджея Дуды, после того, как РФ потерпит поражение в войне против Украины, ей придется компенсировать восстановление разрушенных городов.

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Международное сообщество заставит Россию выплатить контрибуции Украине после того, как РФ потерпит поражение в войне. Об этом сегодня президент Польши Анджей Дуда заявил в Таллине во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом.

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"Даже если война закончится, России придется столкнуться с последствиями. Украина должна быть восстановлена в международно признанных границах", — подчеркнул польский президент.

По его словам, Россия должна будет в полной мере компенсировать восстановление разрушенных городов, и международное сообщество заставит страну-агрессора сделать это. Он также подчеркнул, что виновные в военных преступлениях на территории Украины должны быть привлечены к уголовной ответственности.

На вопрос о ситуации после окончания войны в Украине Дуда подчеркнул, что "ни один честный лидер и ни одно честное государство не поверит, что ничего не произошло".

"Это не может быть обычным делом. Потому что такого не может быть, чтобы людей убивали, а потом делали вид, что ничего не произошло", — добавил политик. Он отметил, что не может себе представить, чтобы после всего случившегося с Россией и российскими компаниями продолжали иметь дело и вести бизнес.

Дуда также выразил надежду, что все европейские политики и представители бизнеса увидят, что "Газпром" не является "нормальной компанией", с которой можно сотрудничать.

"Газпром" просто был российским способом проводить имперскую политику. Это должно было расширить влияние России в европейском пространстве, привести к контролю государств с помощью энергетического шантажа. Собственно, это и было целью. Просто контролировать Европу и вести бизнес, если это возможно", — прокомментировал президент.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что "русский мир" надо уничтожить как раковую опухоль. Специальная стратегия президента РФ Владимира Путина открыла ворота геноциду, заявил он.

Мы также рассказывали, возможна ли атака России на Польшу, ведь за период полномасштабного вторжения России в Украину, Кремль несколько раз открыто или не очень угрожал ряду европейских стран, в том числе соседней Польше.