"Русский мир" надо уничтожить как раковую опухоль, – премьер Польши

Идеология путинской России, построенная на мифе о победе над нацизмом, угрожает Европе и открывает ворота геноциду. Войска РФ, по мнению Матеуша Моравецкого, не остановятся на Киеве и пойдут в "долгий поход на Запад".

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Идеология путинского "русского мира" – это эквивалент коммунизма и нацизма 20-го века. Об этом написал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в статье для британской газеты The Telegraph.

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Специальная стратегия президента РФ Владимира Путина открыла ворота геноциду и опасна как "раковая опухоль", заявил он.

"Опухоль пожирает не только большую часть российского общества, но и представляет смертельную угрозу для Европы. Недостаточно лишь поддерживать Украину в ее войне с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", — призвал глава правительства.

Россия с помощью "русского мира" идеологии оправдывает выдуманные права и привилегии для своей страны и заявляет о якобы "особой исторической миссии русского народа", отметил премьер.

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"Во имя этой идеологии Мариуполь и десятки украинских городов разрушили ВС РФ. Россия посылала русских солдат на войну, убеждала их в собственном превосходстве. Их мотивировали на бесчеловечные военные преступления – убийства, изнасилования и пытки мирных жителей. Эта идеология стимулирует насильственное перемещение украинцев в РФ", – написал Моравецкий.

Возрождение Сталина и Гитлера

Фашизм и большевистский коммунизм, по оценке польского премьера, приносил человеческое достоинство в жертву безумным фантазиям – мировой революции пролетариата или правлению "расы господ". Моравецкий отметил невероятность возврата нацистского диктатора Адольфа Гитлера и советского деспота Иосифа Сталин в 21-м веке.

"Иллюзия, что история не может повториться, развеялась 24 февраля этого года. Невероятным фактом стал обстрел ракетами Киева, Харькова и других городов суверенного, демократического государства в самом сердце Европы", – подчеркнул он.

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Происходящее в Украине, по мнению Моравецкого, это возвращение "проклятых идеологий" и построение Путиным нового российского империализма на основе мифа о победе над нацизмом. Премьер Польши уверен, что "Россия не остановится на Киеве" и пойдет в "долгий поход на Запад".

"Германия подверглась денацификации. Единственный шанс для России и цивилизованного мира — это "депутинизация". Если мы не займемся этой задачей немедленно, мы потеряем не только Украину, но и свою душу, свободу и суверенитет", – заключил глава правительства Польши.

Напомним, что Моравецкий ранее критиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слишком частые контакты с Путиным. Моравецкий уверен, что с "преступниками не нужно договариваться, с ними надо бороться".

Глава польского правительства предлагал главам Евросоюза ввести санкции против всех депутатов пропрезидентской партии "Единая Россия".