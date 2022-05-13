"Російський світ" треба знищити як ракову пухлину, — прем'єр Польщі
Ідеологія путінської Росії, побудована на міфі про перемогу над нацизмом, загрожує Європі та відчиняє ворота геноциду. Війська РФ, на думку Матеуша Моравецького, не зупиняться на Києві та підуть у "довгий похід на Захід".
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Ідеологія путінського "російського світу" — це еквівалент комунізму та нацизму 20-го століття. Про це написав глава уряду Польщі Матеуш Моравецький у статті для британської газети The Telegraph.
Спеціальна стратегія президента РФ Володимира Путіна відкрила ворота геноциду та небезпечна, як "ракова пухлина", заявив він.
"Пухлина пожирає не тільки більшу частину російського суспільства, а й становить смертельну загрозу для Європи. Недостатньо лише підтримувати Україну в її війні з Росією. Ми маємо повністю викорінити цю жахливу нову ідеологію", — закликав глава уряду.
Росія за допомогою ідеології "російського світу" виправдовує вигадані права та привілеї для своєї країни та заявляє про нібито "особливу історичну місію російського народу", зазначив прем'єр.
"В ім'я цієї ідеології Маріуполь і десятки українських міст зруйнували ЗС РФ. Росія посилала російських солдатів на війну, переконувала їх у власній перевазі. Їх мотивували на нелюдські військові злочини – вбивства, зґвалтування та тортури мирних жителів. Ця ідеологія стимулює насильницьке переміщення в РФ", — написав Моравецький.
Відродження Сталіна та Гітлера
Фашизм і більшовицький комунізм, за оцінкою польського прем'єра, приносив людську гідність на поталу шаленим фантазіям — світової революції пролетаріату чи правлінню " аси панів". Моравецький наголосив на неймовірності повернення нацистського диктатора Адольфа Гітлера та радянського деспота Йосипа Сталіна у 21-му столітті.
"Ілюзія, що історія не може повторитися, розвіялася 24 лютого цього року. Неймовірним фактом став обстріл ракетами Києва, Харкова й інших міст суверенної демократичної держави в самому серці Європи", — наголосив він.
Те, що відбувається в Україні, на думку Моравецького, це повернення "проклятих ідеологій" і побудова Путіним нового російського імперіалізму на основі міфу про перемогу над нацизмом. Прем'єр Польщі впевнений, що "Росія не зупиниться на Києві" та піде в "довгий похід на Захід".
"Німеччина зазнала денацифікації. Єдиний шанс для Росії та цивілізованого світу — це "депутінізація". Якщо ми не займемося цим завданням негайно, ми втратимо не лише Україну, а й свою душу, свободу та суверенітет", — підсумував глава уряду Польщі.
Нагадаємо, що Моравецький раніше критикував президента Франції Емманюеля Макрона за часті контакти з Путіним. Моравецький упевнений, що зі "злочинцями не треба домовлятися, з ними треба боротися".
Глава польського уряду пропонував главам Євросоюзу запровадити санкції проти всіх депутатів пропрезидентської партії "Єдина Росія".