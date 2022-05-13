"Російський світ" треба знищити як ракову пухлину, — прем'єр Польщі

Ідеологія путінської Росії, побудована на міфі про перемогу над нацизмом, загрожує Європі та відчиняє ворота геноциду. Війська РФ, на думку Матеуша Моравецького, не зупиняться на Києві та підуть у "довгий похід на Захід".

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Ідеологія путінського "російського світу" — це еквівалент комунізму та нацизму 20-го століття. Про це написав глава уряду Польщі Матеуш Моравецький у статті для британської газети The Telegraph.

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Спеціальна стратегія президента РФ Володимира Путіна відкрила ворота геноциду та небезпечна, як "ракова пухлина", заявив він.

"Пухлина пожирає не тільки більшу частину російського суспільства, а й становить смертельну загрозу для Європи. Недостатньо лише підтримувати Україну в її війні з Росією. Ми маємо повністю викорінити цю жахливу нову ідеологію", — закликав глава уряду.

Росія за допомогою ідеології "російського світу" виправдовує вигадані права та привілеї для своєї країни та заявляє про нібито "особливу історичну місію російського народу", зазначив прем'єр.

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"В ім'я цієї ідеології Маріуполь і десятки українських міст зруйнували ЗС РФ. Росія посилала російських солдатів на війну, переконувала їх у власній перевазі. Їх мотивували на нелюдські військові злочини – вбивства, зґвалтування та тортури мирних жителів. Ця ідеологія стимулює насильницьке переміщення в РФ", — написав Моравецький.

Відродження Сталіна та Гітлера

Фашизм і більшовицький комунізм, за оцінкою польського прем'єра, приносив людську гідність на поталу шаленим фантазіям — світової революції пролетаріату чи правлінню " аси панів". Моравецький наголосив на неймовірності повернення нацистського диктатора Адольфа Гітлера та радянського деспота Йосипа Сталіна у 21-му столітті.

"Ілюзія, що історія не може повторитися, розвіялася 24 лютого цього року. Неймовірним фактом став обстріл ракетами Києва, Харкова й інших міст суверенної демократичної держави в самому серці Європи", — наголосив він.

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Те, що відбувається в Україні, на думку Моравецького, це повернення "проклятих ідеологій" і побудова Путіним нового російського імперіалізму на основі міфу про перемогу над нацизмом. Прем'єр Польщі впевнений, що "Росія не зупиниться на Києві" та піде в "довгий похід на Захід".

"Німеччина зазнала денацифікації. Єдиний шанс для Росії та цивілізованого світу — це "депутінізація". Якщо ми не займемося цим завданням негайно, ми втратимо не лише Україну, а й свою душу, свободу та суверенітет", — підсумував глава уряду Польщі.

Нагадаємо, що Моравецький раніше критикував президента Франції Емманюеля Макрона за часті контакти з Путіним. Моравецький упевнений, що зі "злочинцями не треба домовлятися, з ними треба боротися".

Глава польського уряду пропонував главам Євросоюзу запровадити санкції проти всіх депутатів пропрезидентської партії "Єдина Росія".