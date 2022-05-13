В Госдуме пригрозили провести Польше "денацификацию" после Украины

Поводом для угроз стало недавнее заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Запад должен заставить РФ заплатить контрибуции Украине.

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Россия может поставить Польшу в очередь на "денацификацию" после завершения войніы в Украине. Соответствующее заявление сделал действующий депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Олег Морозов.

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В частности, парламентарий прокомментировал недавнее заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия, как страна-агрессор, обязана заплатить Украине контрибуции.

Польский лидер выразил надежду, что страны Запада вынудят Москву профинансировать восстановление разрушенных в результате боевых действий объектов инфраструктуры.

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По словам Олега Морозова, Польша, своими заявлениями о контрибуции, вынуждает Россию поставить ее в очередь на проведение "денацификации". Депутат от "Единой России" также заявил, что Варшава будет первой в списке после Украины

"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", — добавил Морозов в своем Telegram-канале.

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Напомним, 13 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к уничтожению "русского мира", который является раковой опухолью XXI века. По словам политика, идеология России, которая похожа на нацизм, угрожает Европе и открывает ворота геноциду. Моравецкий также предположил, что в случае падения Киева российские танки пойдут в "долгий поход на Запад".

Также Фокус в своем материале детально разбирался, может ли Россия открыть второй фронт против Польши.