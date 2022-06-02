Сильні удари по ЗС РФ: США хочуть продати Україні безпілотники з ракетами Hellfire (фото)

Безпілотники виробництва General Atomics здатні завдавати численних ударів по ЗС РФ. Політика щодо їх постачання може змінитися в останню хвилину, попереджають американські чиновники.

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В адміністрації президента США Джо Байдена думають над продажем Україні 4 розвідувально-ударних безпілотників MQ-1C Grey Eagle. Про це повідомили 3 джерела агентства Reuters.

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На безпілотники можна ставити ракети Hellfire для використання на полі бою проти російських військ.

Продаж безпілотників виробництва американської оборонної компанії General Atomics (розташована в місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія) можуть заблокувати в Конгресі. Політика може змінитися в останню хвилину, і плани Пентагону зірвуться, кажуть співрозмовники.

"Цей продаж має велике значення, оскільки він уперше виведе на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати численних сильних ударів", — говорить одне з джерел.

Адміністрація Байдена хоче повідомити Конгресу про продаж безпілотників у найближчий день, після цього очікується публічне оголошення, уточнив американський чиновник.

[ + – ] Безпілотники MQ-1C Grey Eagle застосовували в Афганістані

Гроші на безпілотники підуть із нещодавно прийнятої ініціативи сприяння безпеці України на 40 мільярдів доларів. Ракети Hellfire відправлять після завершення навчання українських військових із безпілотниками.

Безпілотник MQ-1C Grey Eagle — основні характеристики

Американський ударний дрон може працювати 30 і більше годин залежно від завдання, збирати величезний масив розвідданих і нести до 8 ракет Hellfire.

"Як правило, MQ-1C більший безпілотник із максимальною злітною вагою, приблизно в 3 рази більшйий за Bayraktar-TB2, з перевагами у вантажопідйомності, дальності та витривалості", — зазначив експерт із безпілотних літальних апаратів Американського вертолітного товариства Ден Геттінгер.

MQ-1C сумісний із більшою кількістю боєприпасів, ніж Bayraktar, які оснащені 22-кілограмовими ракетами MAM-L турецького виробництва. Це приблизно половина ваги ракет Hellfire.

За словами Геттінгера, навчання використання MQ-1C зазвичай займає місяці, але останніми тижнями було запропоновано умовний план навчання досвідчених українських фахівців із обслуговування й операторів, повідомили джерела.

Основні характеристики MQ-1C:

довжина — 8,5 м

розмах крила — 17 м

висота — 2,1 м

максимальна швидкість — 310 км/год

тривалість польоту — понад 30 годин

Озброєння:

4 ракети Hellfire, 8 ракет AIM-92 Stinger

4 бомби GBU-44

У 2004 році MQ-1C уперше підняли в повітря. У 2009-му його прийняли на озброєння, а наступного року почали застосовувати на війнах в Афганістані й Іраку.

Hellfire — керовані ракети класу "повітря-земля", розроблені для озброєння бойових вертольотів. Снаряди наводяться на мету лазерним променем.

[ + – ] Ракети Hellfire наводяться лазерним променем

Нагадаємо, що нещодавно на озброєнні ЗСУ помітили безпілотник із вертикальною системою зльоту та посадки. Можливо, це був британо-американський PHOLOS із оптико-електронною інфрачервоною камерою.

Український військовий експерт Олег Жданов сказав, що російські системи радіоелектронної боротьби не можуть придушити засоби аеророзвідки ЗСУ, які допомагають працювати артилерії.

У Великобританії наприкінці травня влаштували конкурс із розробки нових бойових безпілотників для України, влада встановила призовий фонд на суму понад 25 мільйонів фунтів.