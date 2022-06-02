Сильні удари по ЗС РФ: США хочуть продати Україні безпілотники з ракетами Hellfire (фото)
Безпілотники виробництва General Atomics здатні завдавати численних ударів по ЗС РФ. Політика щодо їх постачання може змінитися в останню хвилину, попереджають американські чиновники.
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В адміністрації президента США Джо Байдена думають над продажем Україні 4 розвідувально-ударних безпілотників MQ-1C Grey Eagle. Про це повідомили 3 джерела агентства Reuters.
На безпілотники можна ставити ракети Hellfire для використання на полі бою проти російських військ.
Продаж безпілотників виробництва американської оборонної компанії General Atomics (розташована в місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія) можуть заблокувати в Конгресі. Політика може змінитися в останню хвилину, і плани Пентагону зірвуться, кажуть співрозмовники.
"Цей продаж має велике значення, оскільки він уперше виведе на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати численних сильних ударів", — говорить одне з джерел.
Адміністрація Байдена хоче повідомити Конгресу про продаж безпілотників у найближчий день, після цього очікується публічне оголошення, уточнив американський чиновник.
Гроші на безпілотники підуть із нещодавно прийнятої ініціативи сприяння безпеці України на 40 мільярдів доларів. Ракети Hellfire відправлять після завершення навчання українських військових із безпілотниками.
Безпілотник MQ-1C Grey Eagle — основні характеристики
Американський ударний дрон може працювати 30 і більше годин залежно від завдання, збирати величезний масив розвідданих і нести до 8 ракет Hellfire.
"Як правило, MQ-1C більший безпілотник із максимальною злітною вагою, приблизно в 3 рази більшйий за Bayraktar-TB2, з перевагами у вантажопідйомності, дальності та витривалості", — зазначив експерт із безпілотних літальних апаратів Американського вертолітного товариства Ден Геттінгер.
MQ-1C сумісний із більшою кількістю боєприпасів, ніж Bayraktar, які оснащені 22-кілограмовими ракетами MAM-L турецького виробництва. Це приблизно половина ваги ракет Hellfire.
За словами Геттінгера, навчання використання MQ-1C зазвичай займає місяці, але останніми тижнями було запропоновано умовний план навчання досвідчених українських фахівців із обслуговування й операторів, повідомили джерела.
Основні характеристики MQ-1C:
- довжина — 8,5 м
- розмах крила — 17 м
- висота — 2,1 м
- максимальна швидкість — 310 км/год
- тривалість польоту — понад 30 годин
Озброєння:
- 4 ракети Hellfire, 8 ракет AIM-92 Stinger
- 4 бомби GBU-44
У 2004 році MQ-1C уперше підняли в повітря. У 2009-му його прийняли на озброєння, а наступного року почали застосовувати на війнах в Афганістані й Іраку.
Hellfire — керовані ракети класу "повітря-земля", розроблені для озброєння бойових вертольотів. Снаряди наводяться на мету лазерним променем.
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