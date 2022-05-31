У Великій Британії проведуть конкурс із розробки бойових дронів для України: приз £25 млн
Британська влада мотивує своїх інженерів розробляти БПЛА для РЕБ, розвідки та прямої атаки супротивника.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Міністерство оборони Великобританії запустило конкурс із розробки нових бойових дронів для України. Про це пише таблоїд The Telegraph.
Британські військові закликають інженерів розробляти інноваційне обладнання, яке допоможе Україні перемогти Росію. Призовий фонд становить 25 млн фунтів стерлінгів, які виплатять творцям найуспішніших проєктів.
Організатори конкурсу виділили 4 категорії, однією з них стануть безпілотники. Міноборони хоче побачити більше літальних апаратів різного призначення: ударних, розвідувальних, вантажопідйомних, для радіоелектронної боротьби. Інші категорії мають покращити артилерію, берегову оборону, логістику та постачання.
"Після жорстокого вторгнення Росії британські оборонні постачальники за активної підтримки Міністерства оборони та DE&S [оборонне обладнання та підтримка] перенесли обладнання з настільних комп'ютерів на передову. Цей фонд у розмірі понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів призначений для фінансування поточної роботи та підтримки інноваційних ідей для задоволення української оборони", — прокоментував міністр оборонних закупівель Джеремі Квін.
Він додав, що з початку війни в Україні Велика Британія продемонструвала винахідливість у сфері оборони. Тепер уряд хоче спрямувати зусилля вчених на допомогу Україні, вказавши ключові вимоги і потреби армії. Міноборони приділить найбільшу увагу обладнанню, яке можна відправити протягом найближчих чотирьох місяців, проте розгляне і довгострокові інноваційні проєкти.
The Telegraph наголошує, що Велика Британія вже виділила Україні понад 2,8 млрд фунтів стерлінгів як гуманітарну допомогу та гранти, а також велику кількість військового спорядження, що враховує 120 бронемашин, системи ППО та понад 6 500 протитанкових ракет.
Раніше стало відомо, що Велика Британія передасть Україні квадрокоптери Malloy T150, які можуть доставляти спорядження і техніку на полі бою. Дальність польоту британських дронів становить 70 км, а дальність польоту — 68 кг. Їх уже випробувала Королівська морська піхота.
Писали також, що на озброєнні ЗСУ з'явився незвичайний дрон-камікадзе із вертикальною системою зльоту. Як припускають експерти, йдеться про британський безпілотник PHOLOS, який може перебувати в повітрі до 45 хвилин.