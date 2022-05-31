У Великій Британії проведуть конкурс із розробки бойових дронів для України: приз £25 млн

Британська влада мотивує своїх інженерів розробляти БПЛА для РЕБ, розвідки та прямої атаки супротивника.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністерство оборони Великобританії запустило конкурс із розробки нових бойових дронів для України. Про це пише таблоїд The Telegraph.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Британські військові закликають інженерів розробляти інноваційне обладнання, яке допоможе Україні перемогти Росію. Призовий фонд становить 25 млн фунтів стерлінгів, які виплатять творцям найуспішніших проєктів.

Організатори конкурсу виділили 4 категорії, однією з них стануть безпілотники. Міноборони хоче побачити більше літальних апаратів різного призначення: ударних, розвідувальних, вантажопідйомних, для радіоелектронної боротьби. Інші категорії мають покращити артилерію, берегову оборону, логістику та постачання.

Related video

"Після жорстокого вторгнення Росії британські оборонні постачальники за активної підтримки Міністерства оборони та DE&S [оборонне обладнання та підтримка] перенесли обладнання з настільних комп'ютерів на передову. Цей фонд у розмірі понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів призначений для фінансування поточної роботи та підтримки інноваційних ідей для задоволення української оборони", — прокоментував міністр оборонних закупівель Джеремі Квін.

Він додав, що з початку війни в Україні Велика Британія продемонструвала винахідливість у сфері оборони. Тепер уряд хоче спрямувати зусилля вчених на допомогу Україні, вказавши ключові вимоги і потреби армії. Міноборони приділить найбільшу увагу обладнанню, яке можна відправити протягом найближчих чотирьох місяців, проте розгляне і довгострокові інноваційні проєкти.

The Telegraph наголошує, що Велика Британія вже виділила Україні понад 2,8 млрд фунтів стерлінгів як гуманітарну допомогу та гранти, а також велику кількість військового спорядження, що враховує 120 бронемашин, системи ППО та понад 6 500 протитанкових ракет.

Раніше стало відомо, що Велика Британія передасть Україні квадрокоптери Malloy T150, які можуть доставляти спорядження і техніку на полі бою. Дальність польоту британських дронів становить 70 км, а дальність польоту — 68 кг. Їх уже випробувала Королівська морська піхота.

Писали також, що на озброєнні ЗСУ з'явився незвичайний дрон-камікадзе із вертикальною системою зльоту. Як припускають експерти, йдеться про британський безпілотник PHOLOS, який може перебувати в повітрі до 45 хвилин.