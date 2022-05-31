В Великобритании проведут конкурс по разработке боевых дронов для Украины: приз £25 млн

Британские власти мотивируют своих инженеров разрабатывать БПЛА для РЭБ, разведки и прямой атаки противника.

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Министерство обороны Великобритании запустило конкурс по разработке новых боевых дронов для Украины. Об этом пишет таблоид The Telegraph.

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Британские военные призывают инженеров разрабатывать инновационное оборудование, которое поможет Украине победить Россию. Призовой фонд составляет 25 млн фунтов стерлингов, которые выплатят создателям самых успешных проектов.

Организаторы конкурса выделили 4 категории, одной из них станут беспилотники. Минобороны желает увидеть больше летательных аппаратов различного назначения: ударных, разведывательных, грузоподъемных, для радиоэлектронной борьбы. Другие категории должны улучшить артиллерию, береговую оборону, логистику и снабжение.

"После жестокого вторжения России британские оборонные поставщики при активной поддержке Министерства обороны и DE&S [оборонное оборудование и поддержка] перенесли оборудование с настольных компьютеров на передовую. Этот фонд в размере более 25 миллионов фунтов стерлингов предназначен для финансирования текущей работы и поддержки инновационных идей для удовлетворения потребностей украинской обороны", — прокомментировал министр оборонных закупок Джереми Куин.

Он добавил, что с начала войны в Украине Великобритания продемонстрировала свою изобретательность в сфере обороны. Теперь же правительство хочет направить усилия ученых на помощь Украине, указав ключевые требования и потребности армии. Минобороны уделит наибольшее внимание оборудованию, которое можно отправить в ближайшие четыре месяцы, однако рассмотрит и более долгосрочные инновационные проекты.

The Telegraph подчеркивает, что Великобритания уже выделила Украине более 2,8 млрд фунтов стерлингов в виде гуманитарной помощи и грантов, а также большое количество военного снаряжения, включающего 120 бронемашин, системы ПВО и более 6500 противотанковых ракет.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Украине квадрокоптеры Malloy T150, которые могут доставлять обмундирование и технику на поле боя. Дальность полета британских дронов составляет 70 км, а дальность полета — 68 кг. Их уже испытала Королевская морская пехота.

Писали также, что на вооружении ВСУ появился необычный дрон-камикадзе с вертикальной системой взлета. Как предполагают эксперты, речь идет о британском беспилотнике PHOLOS, который может находится в воздухе до 45 минут.