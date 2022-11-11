Борьба продолжается: США собирают седьмое заседание в формате "Рамштайн"

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила о предоставлении Украине систем ПВО малой дальности M1097 Avenger и дополнительных ракетных комплексов MIM-23 Hawk.

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Соединенные Штаты Америки собирают седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины с участием более 50 стран мира в формате "Рамштайн". Встреча должна состоятся на следующей неделе, 16 ноября, в режиме онлайн, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Представитель Минобороны США подчеркнула, что борьба с агрессором продолжается.

"Эта встреча будет проходить виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит министру и министрам обороны почти 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии", — заявила Сингх.

Спикер Минобороны США не стала раскрывать подробности о новом пакете военной помощи Украине и о сроках поставок, но отметила, что в него будет включена поставка систем ПВО малой дальности Avenger и дополнительных ракетных комплексов MIM-23 Hawk.

Что касается поставок переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, то Сингх сообщила, что в Пентагоне пока оценивают такую возможность.

"Мы намерены предоставить Украине то, что ей нужно на поле боя и нужно ежедневно, поэтому мы постоянно оцениваем нашу готовность", — сказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут систем противовоздушной обороны для Hawk и ЗРК Avenger. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Киев получил четыре ЗРК Avenger, оснащенных ракетами Stinger.

Обозреватели издания CNS предположили, что победа республиканцев на выборах в США не приведет к сокращению военной помощи Украине. Этот прогноз основывается на том, что представитель республиканской партии США Майкл Маккол претендующий на руководство комитетом по иностранным делам, вновь призвал США вооружить Украину "правильным оружием" — ракетами большой дальности ATACMS.