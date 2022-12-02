США переконують партнерів на Близькому Сході передати Україні системи ППО NASAMS, — ЗМІ

За даними журналістів, Пентагон хоче відправити ЗСУ зенітно-ракетні комплекси максимум через пів року. Американські передові системи є на озброєнні Оману та Катару.

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США разом із союзниками з НАТО ведуть переговори із представниками країн Близького Сходу щодо передачі кількох систем протиповітряної оборони NASAMS Україні. Про це сказав генеральний директор компанії-виробника систем Raytheon Technologies Грег Гейс в інтерв'ю Politico.

Штати прагнуть зробити так, щоб Україна отримала зенітно-ракетні комплекси в період від 3 до 6 місяців. Пентагон заповнить нестачу ППО в партнерів на Близькому Сході протягом 2 років, заявив голова компанії.

"Ми працюємо з кількома близькосхідними країнами, які використовують NASAMS, і намагаємося переправити їх в Україну", — зауважив Гейс.

Узяти системи ППО для Збройних сил України (ЗСУ) в інших країнах буде швидше, ніж зробити їх у США. За словами Гейса, на створення однієї системи NASAMS іде 2 роки через процес купівлі електронних компонентів і ракетних двигунів.

[ + – ] Системи ППО NASAMS є в Оману та Катару

Домовленість про передачу систем ППО Україні має схвалити адміністрація президента США Джо Байдена, наголосив директор.

Які країни можуть передати Україні ППО NASAMS?

У Raytheon відмовилися назвати країни Близького Сходу, в яких збираються взяти ППО. За даними Агентства співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA), системи NASAMS є в Оману та Катару.

Оман підписав контракт із Raytheon у 2014 році на умовах постачання систем NASAMS у 2016 році. Катар отримав від США дозвіл придбати NASAMS у 2019 році.

В урядових повідомленнях не зазначено, скільки систем закупили Оман і Катар, зазначає Politico.

[ + – ] NASAMS показали 100% ефективності проти російських ракет

За словами Гейса, навчання українських військових використання передового обладнання — це проблема для США. Норвежці з компанії Kongsberg (розробляє NASAMS спільно з Raytheon, — ред.) навчили близько 60 українців для використання двох систем NASAMS.

Процес навчання використанню NASAMS, за даними журналістів, зазвичай займає пів року. Українські спеціалісти освоїли все за 60 днів.

У Raytheon Technologies є центр підтримки в регіоні, де компанія може надати технічну підтримку після розгортання підрозділів, сказав голова компанії.

Нагадаємо, що напередодні Пентагон уклав контракт із Raytheon Technologies на суму 1,2 млрд доларів на закупівлю систем NASAMS для України. Фахівці планують завершити роботи до 28 листопада 2025 року.

Українське військове командування нещодавно визначилося з ешелонованою системою для організації роботи ППО. В основі системи будуть німецька ППО IRIS-T, а також американські NASAMS і Patriot.

Американські військові раніше визнали, що системи протиповітряної оборони NASAMS виявили 100% ефективності проти російських ракет.