"ППО для України": США хочуть передати нові ЗРК NASAMS, а в Німеччині не вщухають суперечки про Patriot

У Пентагоні повідомили, що уклали контракт на суму 1,2 млрд доларів, а глава міноборони Німеччини попросить уряд країни надати Україні ЗРК Patriot.

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Пентагон уклав контракт з американською компанією Raytheon твердо фіксованою ціною на суму 1 млрд 216 млн 207 тисяч 829 доларів на закупівлю ЗРК NASAMS для України. Про це повідомляє сайт Міноборони США.

"Роботи виконуватимуться в Тьюксбері, штат Массачусетс, з орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Україні буде передано супутнє обладнання, а також оплачено навчання персоналу.

Крім того, глава міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив у себе в Twitter, що міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт представить своєму уряду пропозицію про розміщення систем ППО Patriot в Україні.

"Я сподіваюся на схвалення. Я заявив про підтримку під час можливих переговорів на форумі НАТО", — зазначив польський міністр.

NASAMS та Patriot

NASAMS – це зенітно-ракетний комплекс, який призначений для боротьби з маневруючими цілями на середніх та малих висотах. З його допомогою можна знищувати БПЛА, літаки, гелікоптери, крилаті ракети.

Комплекс Patriot вважається універсальним засобом протиповітряної оборони на середніх та великих висотах. Один пуск ракети із цього ЗРК коштує приблизно 3 млн доларів. Сигнал про об'єкт поразки подається через супутник на орбіті Землі. Йдеться про координати та траєкторію польоту мети. Висота поразки балістичних цілей останньої версії Patriot PAC-3 — до 15 км.

Раніше Фокус писав, що у розвідці назвали причини "паузи" між масованими ракетними ударами РФ територією України. Окупанти вже почали використовувати стратегічний запас деяких видів озброєння.

Ще нагадаємо, що у CIT повідомили, що ЗС РФ перестали активно користуватися дронами Shahed-136. За інформацією експертів-аналітиків, Збройні сили України з 18 листопада не зафіксували у повітряному просторі України жодного БПЛА.