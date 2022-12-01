"ПВО для Украины": США хотят передать новые ЗРК NASAMS, а в Германии не утихают споры о Patriot

В Пентагоне сообщили, что заключили контракт на сумму в 1,2 млрд долларов, а глава минобороны Германии попросит правительство страны предоставить Украине ЗРК Patriot.

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Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon твердо фиксированной ценой на сумму 1 млрд 216 млн 207 тысяч 829 долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины. Об этом сообщает сайт Минобороны США.

"Работы будут выполняться в Тьюксбери, штат Массачусетс, с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года", — сказано в сообщении.

Кроме того, Украине будет передано сопутствующее оборудование, а также оплачено обучение персонала.

Кроме того, глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил у себя в Twitter, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт представит своему правительству предложение о размещении систем ПВО Patriot в Украине.

"Я надеюсь на одобрение. Я заявил о поддержке во время возможных переговоров на форуме НАТО", — отметил польский министр.

NASAMS и Patriot

NASAMS – это зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для борьбы с маневрирующими целями на средних и малых высотах. С его помощью можно уничтожать БПЛА, самолеты, вертолеты, крылатые ракеты.

Комплекс Patriot считается универсальным средством противовоздушной обороны на средних и больших высотах. Один пуск ракеты из этого ЗРК стоит примерно 3 млн долларов. Сигнал об объекте поражения подается через спутник, который находится на орбите Земли. Речь идет о координатах и траектории полета цели. Высота поражения баллистических целей последней версии Patriot" PAC-3 — до 15 км.

Ранее Фокус писал, что в разведке назвали причины "паузы" между массированными ракетными ударами РФ по территории Украины. Оккупанты уже начали использовать стратегический запас некоторых видов вооружения.

Еще напомним, что в CIT сообщили, что ВС РФ перестали активно пользоваться дронами Shahed-136. По информации экспертов-аналитиков, Вооруженные силы Украины с 18 ноября не зафиксировали в воздушном пространстве Украины ни одного БПЛА.