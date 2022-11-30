В разведке назвали причины "паузы" между массированными ракетными ударами РФ по территории Украины

Оккупанты уже начали использовать стратегический запас некоторых видов вооружения.

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Подготовка ракет и разведка являются причинами "паузы" российских обстрелов территории Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире Эспрессо.

"Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых, это классический подход: изучаются районы и цели, которые будут под поражением. В-третьих, происходит подготовка ракет к боевому применению, их сосредоточение. Все требует времени. А, учитывая то, что запас в Российской Федерации уменьшается, применяются старые ракеты, производимые и при Советском Союзе, требуется их обслуживание перед использованием", — говорит представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что зафиксировано применение Россией ракет Х-22, и достаточно большой процент из них взрывался даже в воздухе.

По данным разведки, оккупанты уже используют стратегический запас некоторых видов вооружения.

Фокус писал о том, что Россия может нанести новый ракетный удар. По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, украинцам стоит сейчас сделать запасы воды и зарядить мобильные телефоны на случай поражения энергосистемы российскими ракетами.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине. Больше всего Россия наносила ракетные удары по пригородным и сельским районам — более 12 тысяч раз. Это в 24 раза больше, чем по военным объектам.