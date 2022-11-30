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Военный Фокус Российско-украинская война

В разведке назвали причины "паузы" между массированными ракетными ударами РФ по территории Украины

обстрел, ракетный удар, пожар
Стало известно, почему Россия прекратила ракетные обстрелы Украины

Оккупанты уже начали использовать стратегический запас некоторых видов вооружения.

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Подготовка ракет и разведка являются причинами "паузы" российских обстрелов территории Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире Эспрессо.

"Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых, это классический подход: изучаются районы и цели, которые будут под поражением. В-третьих, происходит подготовка ракет к боевому применению, их сосредоточение. Все требует времени. А, учитывая то, что запас в Российской Федерации уменьшается, применяются старые ракеты, производимые и при Советском Союзе, требуется их обслуживание перед использованием", — говорит представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что зафиксировано применение Россией ракет Х-22, и достаточно большой процент из них взрывался даже в воздухе.

По данным разведки, оккупанты уже используют стратегический запас некоторых видов вооружения.

Фокус писал о том, что Россия может нанести новый ракетный удар. По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, украинцам стоит сейчас сделать запасы воды и зарядить мобильные телефоны на случай поражения энергосистемы российскими ракетами.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине. Больше всего Россия наносила ракетные удары по пригородным и сельским районам — более 12 тысяч раз. Это в 24 раза больше, чем по военным объектам.