Россия может нанести новый ракетный удар: в МВД рассказали, что делать украинцам (видео)

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, украинцам стоит уже сейчас сделать запасы воды и зарядить мобильные телефоны на случай поражения энергосистемы российскими ракетами.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут в любой момент начать новую массированную атаку по энергоинфраструктуре Украины. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона 28 ноября.

По его словам, точную дату новой атаки предвидеть невозможно. Ранее для подготовки массированного ракетного удара им нужно было от 7 до 14 дней, поэтому сейчас важно быть готовыми к новому нападению.

"С последней массированной атаки прошло уже 5 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать новую массированную атаку", – сказал Денисенко.

Он также призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.

Кроме того, Денисенко посоветовал людям сделать запасы воды и зарядить ноутбуки и смартфоны.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине. Больше всего Россия наносила ракетные удары по пригородным и сельским районам — более 12 тысяч раз. Это в 24 раза больше, чем по военным объектам.

Фокус также писал о том, что в Госдуме озвучили следующие цели ракетных ударов ВС РФ в Украине. Российский депутат Андрей Гурулев перед телекамерами призвал и дальше уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, а после этого — дестабилизировать банковскую систему.