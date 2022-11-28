Росія може завдати нового ракетного удару: в МВС розповіли, що робити українцям (відео)

За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, українцям варто вже зараз зробити запаси води та зарядити мобільні телефони на випадок ураження енергосистеми російськими ракетами.

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Збройні сили Російської Федерації можуть у будь-який момент розпочати нову масовану атаку по енергоінфраструктурі України. На цьому наголосив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону 28 листопада.

За його словами, точну дату нової атаки передбачити неможливо. Раніше для підготовки масованого ракетного удару їм потрібно від 7 до 14 днів, тому зараз важливо бути готовими до нового нападу.

"З останньої масованої атаки минуло вже 5 днів. Із сьогодні ми маємо бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати нову масовану атаку", – сказав Денисенко.

Він також закликав українців не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги.

Крім того, Денисенко порадив людям зробити запаси води та зарядити ноутбуки і смартфони.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет РФ випустила по Україні. Найбільше Росія завдавала ракетних ударів по приміських і сільських районах — понад 12 тисяч разів. Це у 24 рази більше, ніж по військових об'єктах.

Фокус також писав про те, що в Держдумі озвучили такі цілі ракетних ударів ЗС РФ в Україні. Російський депутат Андрій Гурулєв перед телекамерами закликав і надалі знищувати енергетичну інфраструктуру України, а після цього дестабілізувати банківську систему.