Росія може завдати нового ракетного удару: в МВС розповіли, що робити українцям (відео)
За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, українцям варто вже зараз зробити запаси води та зарядити мобільні телефони на випадок ураження енергосистеми російськими ракетами.
Збройні сили Російської Федерації можуть у будь-який момент розпочати нову масовану атаку по енергоінфраструктурі України. На цьому наголосив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону 28 листопада.
За його словами, точну дату нової атаки передбачити неможливо. Раніше для підготовки масованого ракетного удару їм потрібно від 7 до 14 днів, тому зараз важливо бути готовими до нового нападу.
"З останньої масованої атаки минуло вже 5 днів. Із сьогодні ми маємо бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати нову масовану атаку", – сказав Денисенко.
Він також закликав українців не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги.
Крім того, Денисенко порадив людям зробити запаси води та зарядити ноутбуки і смартфони.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет РФ випустила по Україні. Найбільше Росія завдавала ракетних ударів по приміських і сільських районах — понад 12 тисяч разів. Це у 24 рази більше, ніж по військових об'єктах.
Фокус також писав про те, що в Держдумі озвучили такі цілі ракетних ударів ЗС РФ в Україні. Російський депутат Андрій Гурулєв перед телекамерами закликав і надалі знищувати енергетичну інфраструктуру України, а після цього дестабілізувати банківську систему.