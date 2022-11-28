Цивільних цілей 97%: Резніков розповів, скільки ракет РФ випустила по Україні (інфографіка)
Найбільше Росія завдавала ракетних ударів по приміських і сільських районах — понад 12 тисяч разів. Це у 24 рази більше, ніж по військових об'єктах.
За 9 місяців повномасштабного вторгнення Росії окупаційні війська завдали по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів. Із них — 12 тисяч у приміських і сільських районах, що у 24 рази більше, ніж по військових об'єктах. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.
Він наголосив, що 97% російських цілей є цивільними об'єктами. Зокрема, Росія вдарила:
- більше 12 тисяч разів по приміських і сільських районах;
- 1900 разів по житлових будинках;
- понад 500 разів по військових об'єктах;
- понад 250 разів по об'єктах транспортної інфраструктури;
- близько 220 разів по об'єктах енергетичної інфраструктури;
- більше 800 разів по інших об'єктах.
"Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності воєнних злочинців", — написав Резніков.
Нагадаємо, 20 листопада президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія випустила по Україні 4700 ракет. Унаслідок цього сотні населених пунктів спалені, а тисячі мирних жителів стали жертвами вторгнення ЗС РФ.
16 листопада Росія здійснила наймасовіший обстріл України з моменту вторгнення. Тоді окупанти випустили майже 100 ракет і десятки дронів по українській території. Однак ППО збили 75 крилатих ракет і 2 авіаційні керовані ракети.
На цьому Росія зупинятися не збирається. 27 листопада в Повітряних силах України розповіли, що російська армія може проводити масовані обстріли раз на тиждень. Речник відомства Юрій Ігнат зазначив, що російські війська можуть випускати по 30, 50, 70 і навіть 100 ракет за один раз по українській території.