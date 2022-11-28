Гражданских целей 97%: Резников рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине (инфографика)

Больше всего Россия наносила ракетные удары по пригородным и сельским районам — более 12 тысяч раз. Это в 24 раза больше, чем по военным объектам.

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За 9 месяцев полномасштабного вторжения России оккупационные войска нанесли по Украине более 16 тысяч ракетных ударов. Из них — 12 тысяч по пригородным и сельским районам, что в 24 раза больше, чем по военным объектам. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Он отметил, что 97% российских целей являются гражданскими объектами. В частности, Россия ударила:

более 12 тысяч раз по пригородным и сельским районам ;

1900 раз по жилым домам;

более 500 раз по военным объектам;

более 250 раз по объектам транспортной инфраструктуры;

около 220 раз по объектам энергетической инфраструктуры;

более 800 раз по другим объектам.

"Мы боремся против террористического государства. Украина победит и привлечет к ответственности военных преступников", — написал Резников.

Напомним, 20 ноября президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия выпустила по Украине 4700 ракет. В результате чего сотни населенных пунктов сожжены, а тысячи мирных жителей стали жертвами вторжения ВС РФ.

16 ноября Россия совершила самый массированный обстрел Украины с момента вторжения. Тогда оккупанты выпустили почти 100 ракет и десятки дронов по украинской территории. Однако ПВО сбили 75 крылатых ракет и 2 авиационные управляемые ракеты.

На этом Россия останавливаться не собирается. 27 ноября в Воздушных силах Украины рассказали, что российская армия может проводить массированные обстрелы раз в неделю. Спикер ведомства Юрий Игнат отметил, что российские войска могут выпускать по 30, 50, 70 и даже 100 ракет за один раз по украинской территории