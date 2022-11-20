Россия выпустила по Украине 4700 ракет, — Зеленский

Сотни населенных пунктов, по словам президента, сожжены, а тысячи мирных жителей стали жертвами вторжения ВС РФ.

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С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 4700 ракет. Об этом во время видеообращения к участникам Международной организации Франкофонии рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня 270-й день полномасштабной войны, с начала которой российские войска выпустили по Украине 4700 ракет.

В ходе обращения к международным партнерам глава государства отметил, что в результате боевых действий и обстрелов сотни населенных пунктов сожжены, а тысячи мирных жителей стали жертвами военной агрессии ВС РФ.

"Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию", — продолжил Зеленский, комментируя последствия вторжения войск РФ в Украину.

Президент подчеркнул, что официальный Киев стремится к миру, который можно вернуть только с помощью влияния стран Запада. Зеленский добавил, что военная агрессия РФ угрожает не только Украине, но и другим странам, поскольку боевые действия влияют на мировую безопасность и ситуацию на различных рынках.

"Возвращение мира возможно! Но это возможно, когда каждый в мире понимает, что никто в мире не заслуживает ни одного дня террора", — резюмировал Зеленский, обращаясь к участникам Международной организации Франкофонии.

Несколькими днями ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что ВС РФ ракетными ударами вывели из строя почти 50% энергосистемы Украины. По словам главы правительства, сейчас Киев нуждается в поддержке западных союзников, а также оборудовании и деньгах, которые позволят стране без проблем пройти сложный отопительный сезон.

Также сообщалось, что Кремль оправдал ракетные удары по Украине и заявил, что российские войска уничтожают украинскую энергосистему из-за нежелания официального Киева проводить переговоры с Россией.