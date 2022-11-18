РФ своими обстрелами вывела из строя почти половину энергосистемы Украины, - Шмыгаль (видео)

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в нынешних условиях Украина нуждается в большей поддержке от европейских партнеров. Речь идет об оборудовании и деньгах, необходимых для закупки дополнительных объемов газа.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате ракетных ударов армии России из строя выведены почти 50% энергетической системы Украины. Об этом он сказал на брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который прибыл в Киев в пятницу, 18 ноября.

[ + – ] Выступление премьер-министра на видео с 6:32

"Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", — сказал премьер-министр.

Денис Шмыгаль отметил, что в таких условиях Украина нуждается в большей поддержке от европейских партнеров, в том числе оборудования и денег для закупки дополнительных объемов газа.

До 15 ноября украинские власти сообщали, что Россия повредила примерно 40% энергетической инфраструктуры.

Ущерб критической инфраструктуры

По словам главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, массированные обстрелы Украины, причинили объектам энергетической инфраструктуры (ТЭС, ТЭЦ, ЛЭП, подстанции) убытки на сумму более $1 млрд.

"Ущерб, например, для тепловой генерации может достигать от 5 до 25 млн долл. за объектов (0,2 -1 млрд грн), в зависимости от степени повреждений. Поэтому только прямые суммарные убытки для объектов энергетической инфраструктуры (ТЭС, ТЭЦ, ЛЭП, подстанции и т.п.) от одного дня обстрелов могут достигать 0,5 — 1 млрд долл", — рассказал депутат.

Он также добавил, что суммарный прямой ущерб от обстрелов с начала октября, по оценкам Минэнерго, уже составляет миллиарды долларов.

Напомним, что 15 ноября российские войска осуществили массированный обстрел Украины, в ходе которого в направлении украинских городов были выпущены десятки крылатых ракет. Ракетный удар также был осуществлен по Киеву, в результате чего обломки снарядов упали на многоквартирные дома и спровоцировали пожары. Через какое-то время ВС РФ осуществили новый обстрел Киева, в ходе которого погиб, по меньшей мере, один человек.

Массированный обстрел Украины привел к критической ситуации в украинской энергосистеме. "Укрэнерго" для предотвращения аварий на объектах критической инфраструктуры ввело по всей территории страны экстренные отключения электроэнергии.

Утром 17 ноября российские войска осуществили новый массированный обстрел Украины, выпустив в направлении мирных городов крылатые ракеты и дроны-камикадзе Shahed. За время действия воздушной тревоги в небе над Киевом сбили четыре ракеты и пять беспилотников.