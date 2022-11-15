"Ситуация критическая": в ОП рассказали о последствиях массированного ракетного удара ВС РФ

Related video

Массированный обстрел Украины, который был осуществлен ВС РФ во вторник, 15 ноября, привел к критической ситуации в энергосистеме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, массированный обстрел Украины был спланированной акцией Российской Федерации.

Ракетные удары, как отмечает Кирилл Тимошенко, осуществлялись по объектам критической инфраструктуры, в результате чего сложилась критическая ситуация в энергосистеме. Наибольшее количество прилетов российских ракет зафиксировано в центральных и северных регионах страны.

"В Киеве ситуация крайне сложная — вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждено начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и предотвращения аварий на оборудовании", — продолжил Тимошенко в своем Telegram-канале.

Из-за критической ситуации в энергосистеме графики стабилизационных отключений электроэнергии действовать пока не будут. Кирилл Тимошенко также призвал бытовых потребителей экономно использовать энергию.

Напомним, что 15 ноября Россия осуществила массированный обстрел Украины, выпустив в направлении украинских городов десятки крылатых ракет. После объявления воздушной тревоги в нескольких регионах страны прогремели взрывы.

Во время массированного обстрела Украины на многоквартирный жилой дом в Киеве упали обломки российской ракеты, спровоцировав сильный пожар. Через какое-то время ВС РФ осуществили новый ракетный удар по Киеву, а одна из ракет прилетела в многоэтажный дом в Печерском районе.

В ОП прокомментировали массированный обстрел Украины и заявили, что ВС РФ выпустили в направлении украинских городов десятки крылатых ракет в качестве мести за выступление Владимира Зеленского на саммите лидеров G20 в Индонезии.